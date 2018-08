Casi 300 vecinos de Valverde del Fresno se manifiestan para que no cambien el circo de ubicación

Casi 300 vecinos se han manifestado en las puertas del Ayuntamiento de Valverde del Fresno porque el circo Parada, espectáculo que se celebra cada año, no puede actuar en el mismo lugar de "siempre". A ritmo de "queremos circo" "salir a dar la cara" o "cobardes", los vecinos han entregado al consistorio 300 firmas pidiendo que el circo no se traslade, si no que le dejen actuar en la ubicación donde se encuentra actualmente.

El circo Parada, asegura que entregó toda la documentación y la respuesta que obtuvo por parte del ayuntamiento fue "que tienen autorización en sitio por determinar". Ayer, día de actuación del circo, la empresa continuaba a la espera de que determinarán la ubicación del espectáculo. Por lo que el circo se desplazó al mismo lugar de años anteriores para iniciar la exhibición.

Fue cuando a las 19.30 horas se personaron agentes de la guardia civil para avisar a la empresa que no iba a poder actuar por orden del ayuntamiento.

En la noche, más de 400 personas se quedaron sin ver la función y eso ha causado una gran indignación en el pueblo, que ha derivado a manifestaciones y recogida de firmas. Por su parte, el circo Parada ha presentado un recurso en el juzgado de guardia de Coria contra el Ayuntamiento de Valverde del Fresno, y amenaza con seguir todos los trámites legales para poder actuar.