Cita en Trujillo de 190 descendientes del constructor de la plaza de toros

Casi 200 descendientes de once ramas familiares apellidados Mariño se van a dar cita en Trujillo el próximo fin de semana. Lo harán procedentes de toda España con la intención de conocerse en persona, después de haber entablado relación a través de un grupo creado en una red social por los tataranietos de Manuel Mariño Mariño, constructor de la plaza de toros de Trujillo. De ahí que, bajo el nobre de Mariñada han organizado un encuentro para propiciar «lazos de unión que reviven las historias y vivencias entre familiares», asegura Miguel Torres Mariño, uno de los organizadores del evento de 67 años y tataranieto del protagonista.

Entre los actos programados destaca el homenaje familiar de reconocimiento que se dará a Manuel Mariño el 7 de octubre, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la plaza de toros, reconociendo su labor. Además, habrá una visita guiada por la ciudad, una comida familiar y una misa de acción de gracias.

Aunque nació en Portugal, este albañil y maestro de obras se trasladó a Trujillo para la construcción del coso taurino que fue inaugurado en 1848, además de numerosas viviendas. Allí contrajo matrimonio con Vicenta Jiméñez Moreno, de Huertas de Ánimas, con quien tuvo cuatro hijos, uno de los cuales llegó a casarse dos veces dando como descendencia 19 hijos. Precisamente, hijos y nietos han continuado con actividades que giran en torno al sector de la construcción abriendo varias fábricas en Trujillo y otros puntos de la región y de España. Muchos de ellos estarán el próximo fin de semana en el encuentro. Los primeros, procedentes de Madrid, Barcelona, Salamanca, Castellón o Béjar, llegarán el viernes por la tarde, por lo que han quedado en encontrarse a las nueve de la noche bajo la estatua de Pizarro, en la plaza Mayor «ya que no nos conocemos y muchos no nos hemos visto nunca», asegura Miguel Torres. «Somos tantos que tenemos los hoteles llenos el fin de semana con unas 50 habitaciones dobles reservadas», informa. El resto irá llegando al día siguiente desde distintos puntos de la región. Pero este no es el primer encuentro que hacen los Mariño. El último tuvo lugar hace dos años en Salamanca, donde se dieron cita 60 familiares, y anteriormente hubo otro en Badajoz.

RECUERDO/ Durante la celebración, los asistentes tendrán la oportunidad de fotografiarse en el gigantesco árbol genealógico que han creado, donde están recogidas todas las ramas de esta extensa familia. Además, se repartirá un cómic de 25 páginas sobre la historia de la familia Mariño, ideada por otro de los tataranietos, Miguel Gosálvez Mariño. Se trata de un cuadernillo para el recuerdo «hecho en clave de humor que arranca cuando mi abuelo sale de Portugal y llega a Trujillo», comenta su autor.