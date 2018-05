Efectivos del Infoex actúan en un fuego en la sierra de Guijo de Santa Bárbara

Efectivos del Infoex actuaron ayer por la tarde en el incendio que se declaró en una zona de sierra próxima a Guijo de Santa Bárbara. El fuego afectaba a la zona más alta, según confirmaron efectivos del parque de bomberos de Cáceres, que fueron avisados de este incendio aunque no llegaron a intervenir porque ya estaban desplazados a la zona efectivos del Plan Infoex que trataban de sofocarlo. Según explicaron alcaldes de la zona, el fuego afectaba a una zona de monte bajo y estaba alejado de la población, por lo que no se consideraba una amenaza al cierre de esta edición, aunque las llamas continuaban activas. Este diario trató de contactar con la Junta de Extremadura, que no respondió.

junto al cámping/ Por otro lado, efectivos del Infoex y bomberos de las bases de Gata y del parque de Coria intervinieron también anoche en el incendio que se registró entre Valverde del Fresno y Eljas.

El fuego se declaró sobre las nueve de la noche. Inicialmente solo actuaron efectivos de los agentes forestales, aunque estos solicitaron después apoyo del parque de bomberos porque las llamas podían suponer una amenaza para el cámping de Valverde del Fresno. El fuego quedó controlado sobre las 22.30 horas y a partir de ese momento solo se mantuvieron en la zona los miembros del Infoex, mientras que el camión de bomberos regresó a su base.