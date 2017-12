Evalúan la cereza para tratar de mejorar su comercio y calidad

El pasado miércoles, día 13 de diciembre, se han celebrado las IX Jornadas Técnicas de la Cereza del Valle del Jerte, que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, en colaboración con la mancomunidad de municipios de la comarca.

En estas jornadas se ha realizado el balance de la campaña de este año, tanto en la zona como de las comarcas colindantes del Ambroz y la Vera.

Entre las conclusiones destaca que los expertos estiman que ésta ha sido una campaña «media» en lo referente a la sanidad de los cerezos. Según Daniel Amador, técnico de las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) de la Cooperativa San Lorenzo de Garganta la Olla, la salud de los árboles no ha presentado muchas incidencias en cuanto a afectación meteorológica. Aunque, según añadió, continúan las incidencias por los dos parásitos principales de esta especie que son las moscas rhagoletis cerasi y la drosophila suzukii que «agusanan la fruta y ya no es válida para el mercado». Aunque, no obstante, esta plaga se viene subsanando con la aplicación de los tratamientos fitosanitarios habituales y destinados a tal fin.

Otro aspecto importante del que se trató fue la «pérdida de competitividad» de la cereza del Valle del Jerte, tema tratado por Elena García Garrido, técnica de Iniciativas Económicas y Ambientales de la Junta de Extremadura. García manifestó la incompatibilidad de hacer llegar a mercados lejanos con la suficiente calidad el producto y, por consiguiente, la necesidad de establecer un plan operativo del cerezo que garantice un «preenfriamiento» durante las primeras cuatro horas de recogida, que permitiría «una vida útil de la fruta cercana a los 25 días» y alcanzar mercados como el chino, japonés o americano.

Manuel Serradilla Sánchez, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, trató la calidad actual de la cereza en comparación con campañas pasadas.

Los agricultores manifestaron su interés en las mejoras que abrirían mercado y las inversiones necesarias para ello.