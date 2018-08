La fiscalía abre diligencias por la construcción de casas ilegales

La sección de medioambiente de la Fiscalía de Plasencia admite a trámite una denuncia de un particular ante el Juzgado número 4 de Plasencia en la que denuncia irregularidades en veinte construcciones en el término municipal de Hervás. Según recoge el informe del fiscal al que ha tenido acceso este diario, el ministerio público ve indicios de delito en su modalidad de prevaricación consistente en silenciar las infracciones de las normas urbanísticas y traslada al juzgado la información al respecto e inicia los trámites necesarios para su investigación.

El mismo particular había denunciado previamente ante el ayuntamiento hervasense la existencia de estas construcciones. La denuncia fue presentada el 21 de noviembre de 2017, acompañada del correspondiente listado catastral. El consistorio le reclama que aporte las fechas de inicio de las construcciones y el particular alega que esos datos deben estar en posesión del ayuntamiento y es entonces cuando emprende la vía judicial.

El documento del ministerio público aporta informes elaborados por la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caminomorisco del Seprona que confirman que las construcciones destinadas a uso residencial se encuentran en suelo no urbanizable. En concreto, apunta a doce edificaciones en suelo no urbanizable de especial protección paisajística, una, construida en zona de especial Conservación (ZEC) de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte, dos, en suelo de protección especial forestal y otras seis promovidas y construidas en suelo no urbanizable genérico. Además, fruto de la investigación sobre el terreno, se han identificado otras tres construcciones no identificadas por el denunciante en similares circunstancias. Tras estudiar la ordenación urbanística, sólo una de las construcciones podría ser objeto de delito, pues para el resto habría concluido el tiempo necesario para la prescripción del delito.

La investigación también arroja que de la veintena de construcciones denunciadas, el ayuntamiento solo actuó en cuatro para notificarles que su construcción era ilegal, pero archivó los expedientes. Entonces era alcalde Sergio Pérez Martín y Antonio Caldera Hernández y Ángel José Rubio Herrero los secretarios municipales. Por todo ello, el fiscal solicita la incoación de diligencias previas para averiguar quiénes tenían las competencias en el resto de construcciones en materia urbanística en Hervás en los años a que se refieren las construcciones descritas -desde 2006 y hasta el 2013-. Además, pide al juez que se admita al denunciante como acusación particular, pero el juez solo lo admite como acusación popular. Pide también la toma de declaración en calidad de investigado del promotor de las obras que aún no han prescrito en el polígono seis parcela 524, que pertenecen a J. M. B. G. y C. B. H. El proceso judicial en estos momentos está abierto y continúa la investigación.