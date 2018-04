Un grupo de españoles e ingleses queda cada semana para conversar

Cada vez son más los que deciden mejoras su nivel de inglés a través de clases de conversación con nativos. Y es que apenas un 35% de los españoles asegura hablar bien inglés, según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). No suelen estar en ese porcentaje los miembros de ‘Trujillo English Speaking Club’, un club de conversación de inglés en Trujillo, formado por un un grupo de entre 10 y 15 personas españolas e inglesas. Aunque el fin principal es el de practicar el idioma, también se busca el intercambio de experiencias y costumbres, asegura su impulsor, Alberto San Millán.

Ahora este club está a punto de cumplir seis años, en los que no ha faltado a su cita ningún viernes por la tarde en el hostal La Emilia de Trujillo. Muchos de sus miembros proceden de Nueva Zelanda o Irlanda del Norte y ahora están residiendo tanto en Trujillo como en pueblos cercanos, «por lo que sus acentos son muy variados». Igualmente, las edades también son muy diversas, desde españoles adolescentes y hasta 30 años, así como personas mayores amantes de los viajes «que se apuntan por practicar un poco y porque dicen que los ingleses cuentan cosas muy interesantes», comenta San Millán. Por otro lado están los ingleses jubilados, «a los que les gusta integrarse pero a veces no es fácil, por lo que les atrae la frescura de la gente del club».

Cada semana se plantea un tema a tratar durante las dos horas de conversación, «aunque siempre se acaba hablando de comidas, sobre la actualidad semanal, por ejemplo», comenta. Eso sí, en este grupo hay una restricción, que es hablar de política o de religión. Y es que una de las premisas es charlar «de forma distendida sin herir o producir malestar a nadie». Así, el tema que pusieron en práctica ayer fue Were you a quiet kid when you were young? or were you some sort of nightmare at home?, o lo que es lo mismo ‘¿Fuiste un niño tranquilo, o eras una pesadilla en casa?’.

NIVELES/ Alberto San Millán, que también es profesor en una academia de inglés, deja claro que no es necesario tener un buen nivel de inglés para participar en las conversaciones. Y en caso de ser principiante, aconseja «venir armado de paciencia, estar concentrado e intentar captar el mayor número de palabras».

Pero todo no va a ser estar sentados charlando. El grupo también realiza excursiones y salidas a bodegas de vino, a fábricas de queso o de jamones, a museos, exposiciones «y hasta organizamos alguna barbacoa». Eso sí, intentan que la persona que los reciba hable en inglés «aunque sea con un nivel bajo y a ratos, porque no todo el mundo se presta a ello», y si no San Millán, hace de traductor al inglés.

Cualquiera puede acudir a estas clases de conversación, cada viernes, a las 20.30 horas, de forma gratuita.