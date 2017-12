Guadalupe: una victoria antes de tiempo

El alcalde lo anunció, los vecinos lo celebraron e incluso algunos medios se hicieron eco de la buena nueva. El mensaje de felicitación corrió como la pólvora entre los vecinos de Guadalupe que desde hace meses trabajan para alzarse con la victora en el concurso ‘Luce tu pueblo’ de Ferrero Rocher.

La localidad cacereña y Combarro (Pontevedra) se disputaba ser el pueblo «más bello y bueno» y lucir un «espectacular» iluminado estas Navidades como premio. Ambos habían conseguido dejar atrás al resto de candidatos, Ezcaray (La Rioja), Vilafamés (Castellón), Grazalema (Cádiz) y Sos del Rey Católico (Zaragoza) y hasta el domingo podían recabar apoyos en la página web de Ferrero Rocher.

El propósito de la marca es reconocer sus valores en la localidad con mayor belleza paisajística, bondad de las acciones solidarias que organizan y «valor» en su riqueza gastronómica. Las votaciones finalizaron el pasado día 10 de diciembre, pero hasta el día 16 de diciembre la organización no hará público el ganador oficial y lo anunciará en una conexión en directo por Telecinco, en prime-time, desde la propia localidad que haya tenido más votos. No obstante, aunque hasta el sábado no hay confirmación oficial por parte de Ferrero Rocher, Guadalupe cantó victoria antes de tiempo.

El propio alcalde de la localidad, Felipe Sánchez Barba, hizo público en su perfil de una red social que la localidad había ganado el concurso. A los minutos retiró el mensaje «por prudencia», pero fue inevitable que los internautas capturaran las palabras del regidor municipal y se hicieran eco en sus perfiles personales. En declaraciones a este diario, Sánchez Barba se retractó ayer de su testimonio, argumentó que fue fruto de la «precipitación» y «los nervios» y apuntó que «habrá que esperar a la comunicación oficial de la organización del concurso».

Más allá del acelerado mensaje del alcalde, los propios vecinos hacían esta semana sus propias cábalas sobre el desenlace del concurso y asumían de primera mano que el primer premio del certamen de Ferrero Rocher recaerá en Extremadura.

Cabe destacar que el premio para el pueblo ganador es el montaje de una iluminación navideña a cargo de la conocida marca de bombones. Desde esta semana operarios instalan luminarias en distintas calles, según reflejan algunos testimonios gráficos. En cualquier caso, aunque para muchos ya está claro y lo celebran, Ferrero Rocher tendrá la última palabra.