La Guardia Civil rescata en la sierra de Guijo de Santa Bárbara a dos senderistas accidentadas

Agentes de la Guardia Civil han restacado este pasado fin de semana en dos actuaciones diferentes, a dos mujeres de 54 y 65 años, ambas vecinas de Madrid, accidentadas mientras realizaban senderismo por la Sierra de Guijo de Santa Bárbara, en la provincia de Cáceres.

La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado sábado, 16 de junio, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de que en el Paraje conocido como 'Puente Tocino' de la sierra de Guijo de Santa Bárbara, una mujer había sufrido una caída y presentaba una lesión que le impedía caminar.

En ese momento, agentes de los puestos de la Guardia Civil de Jaraíz y Jarandilla de la Vera se desplazaron hasta la zona e iniciando su búsqueda a pie por una vereda de montaña hasta que localizaron a la mujer accidentada, de 54 años, y quien cuando estaba realizando una ruta senderista "había sufrido una caída y presentaba traumatismo en un tobillo que le impedía caminar".

Los agentes le prestaron una primera asistencia y, en colaboración con personal sanitario de emergencia, consiguieron colocarla en una camilla y descendieron "durante más de dos kilómetros por un sendero resbaladizo y con fuerte pendiente", hasta que pudo ser trasladada en ambulancia hasta al Centro de Salud de Jarandilla de la Vera, donde recibió asistencia sanitaria, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

La segunda actuación tuvo lugar al día siguiente, domingo, cuando la Guardia Civil recibir un aviso alertando de que una persona se encontraba herida o lesionada en la conocida ruta del Trabuquete de la misma Sierra de Guijo de Santa Bárbara.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y realizaron la búsqueda a pie por esta "zona montañosa de altitud y de difícil acceso", hasta localizar a la mujer herida, de 65 años, que localizando a la persona accidentada, una mujer de 65 años que había sufrido "una fuerte caída que le causó traumatismo en una pierna con posible fractura mientras realizaba una ruta senderista".

En ese momento, los agentes bajaro a hombros a la mujer hasta el municipio más cercano, desde donde fue trasladada en un vehículo oficial hasta el Centro de Salud de Jarandilla de la Vera, donde fue tratada de su lesión.

Ante estos rescates, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones ante salidas o excursiones por montaña, como llevar calzado y vestimenta adecuada, no sobreestimar las propias posibilidades, llevar un teléfono móvil con suficiente batería, dejar dicho a donde se va, no viajar en solitario y no empezar tarde, planificando el horario con un margen de seguridad, además de llevar en nuestra mochila una linterna y un chaleco reflectante que facilite ser visto en caso de necesitar ayuda.