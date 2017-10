Un incendio quema parte de una zona de pinar y pasto

Numerosos medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabajaban, ayer al mediodía, para sofocar las llamas de un incendio forestal que se declaró por la mañana en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles, en la provincia de Cáceres. El fuego, según informaron desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, afectó a una zona de pinar y pasto. A primera hora de la tarde, según las mismas fuentes, se encontraban movilizados varios medios aéreos pertenecientes a la Junta de Extremadura y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), así como medios terrestres, agentes del medio natural y técnicos del Infoex. No obstante, desde la propia Consejería se explicó que, al cierre de este diario, no se ha elevado ningún nivel de peligrosidad ya que el incendio, por el momento, no supone peligro para la población de dicho municipio.