Incendio ya controlado en una alquería de Hurdes

Aproximadamente a las 23.15 horas de la noche del miércoles día 11 de julio se declaró un incendio en la alquería hurdana de la Fragosa, perteneciente al concejo de Nuñomoral, que fue controlado alrededor de las cinco de la mañana y que a las nueve de la noche de ayer, aún no se había extinguido completamente.

La zona quemada estaba poblada por plantas de mata baja, escobera, jara o similares y pinos que han ardido rápidamente y facilitado la propagación del fuego.

Al lugar del incendio se han desplazado un retén y un Agente del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOEX) y miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que afortunadamente han logrado contenerlo por vía terrestre. Además de agentes de la Guardia Civil del puesto de Nuñomoral.

No hay que lamentar daños personales y hasta que no se dé por terminada la intervención de los agentes forestales que participan en la extinción del fuego, no conoceremos el número de hectáreas quemadas.

La situación de la alquería, como su propio nombre indica, es porque se encuentra en un lugar fragoso, una ladera de montaña rocosa, que complica las labores de extinción.