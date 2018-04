Jorge Armestar muestra su visión de Jarramplas

Inaugurada este martes la exposición de fotografía del fotógrafo Jorge Armestar, (Perú,1983), en la que muestra el «lado más íntimo» de la fiesta del Jarramplas de Piornal. Ha sido en la Asamblea de Extremadura, con la presencia del propio autor, la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades. Podrá verse durante este mes de abril en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

El autor ha destacado que esta muestra es también un «homenaje a los hombres y mujeres que dan vida al Jarramplas».

Blanca Martín ha destacado que se trata de una exposición «impresionante y muy bonita» de una fiesta que «estuvo a punto de desaparecer» y que ahora es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por su parte, Fernández Vara ha declarado que «para poder conocer bien el Jarramplas hace falta ir por lo menos tres veces. La primera para ver porque la visión lo inunda todo, la segunda para escuchar porque el ruido de los nabos también lo inunda todo y las canciones, y la tercera para sentir y sólo cuando has visto, cuando has escuchado y cuando has sentido es cuando tienes la sensación de conocer lo que significa», ha reiterado Vara.