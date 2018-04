La junta de cofradías no reconoce el año de fundación del Nazareno

La Junta de Cofradías de Trujillo ha dado a conocer la decisión de no reconocer el año de 1616 como el de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hace casi un año esta anunció el cambio de año de fundación, «momento en el que se tenía que haber salido a desmentirlo», han dicho los representantes de cada una de las cofradías de la ciudad, reunidos en su sede en San Lázaro. Sin embargo, los directivos de dicha cofradía, dicen, hicieron creer que contaban con la aprobación del obispado, mediante una serie cartas y declaraciones. La junta de cofradía señala que la historia de la Semana Santa de Trujillo es «clara y concluyente, y no se puede considerar que la cofradía actual sea la misma que la que se fundara en el año 1616».

Al parecer, esta antigua cofradía existió hasta 1917, en que se reorganizó bajo el nombre de Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Señora de la Soledad, de la que surgen en los años 80 las cofradías y hermandades trujillanas. Entre ellas también se incluye la Cofrade Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se fundó en el año 1985, aseguran. Según han dicho, los datos históricos con los que cuenta esta junta de cofradías avalan estos datos, así como los historiadores Javier Godoy, José Antonio Ramos y Juan Tena.

De otro lado, esta Junta acordó informar al obispo de la discrepancia con la fecha fundacional y fue entonces cuando el vicario general les comunicó que en el obispado no se había elaborado documento alguno que avalara el mencionado cambio «y que a la vista de la información histórica que habíamos reunido no cuentan con la aprobación del obispo». En consecuencia, la Junta dice haberles solicitado que se retracten públicamente, «algo que no han hecho». Por este motivo, la cofradía ha llegado a ser sancionada «por menoscabar públicamente el buen nombre y prestigio de la junta de cofradías», señalan los antes citados.