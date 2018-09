La marcha contra el cáncer se propone vender los 3.000 dorsales

La marcha rosa contra el cáncer alcanzará su séptima edición el próximo 16 de septiembre con el objetivo de llegar a los 3.000 participantes. Ese es el reto que se han propuesto sus organizadores, la asamblea local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Trujillo (AECC) y la concejalía de Deportes. Ya en ediciones anteriores se alcanzó la cifra de unos 2.700 dorsales vendidos «por lo que este año disponemos de 3.000 dorsales para ver si se nos agota, ya que eso sería una buena noticia» asegura la concejala de Deportes, Gema Bernat.

Precisamente, fue ella la que puso en marcha la iniciativa en la ciudad el primer año, «en el que ya tuvo buena acogida», y desde entonces el número de participantes nunca ha descendido, afirma. Y es que todo lo recaudado con la venta de camisetas y dorsales es entregado a la AECC, logrando unos 11.000 euros en la edición pasada. Este año se espera superar esa cifra ya que la asociación coordinadora provincial ha entregado a la asociación local que gestiona la marcha 3.000 camisetas que serán vendidas junto al dorsal por cinco euros, por lo que todo lo recaudado será prácticamente en limpio «al no tener que encargar y comprar las camisetas como otros años».

Esto es debido, apunta Bernat, a que se han dado cuenta de que la marcha de Trujillo es una de las más importantes de la región en relación al número de habitantes. No en vano, a ella acuden personas de toda la comarca y de varios puntos de la región «incluso alejados de Trujillo». De este modo, el diseño de la nueva camiseta será diferente «por si alguien que ya tenga una de otro año quiere adquirir la nueva y a la vez colaborar».

Otra de las cuestiones que Gema Bernat destaca es la participación de personas de ambos sexos y de todas las edades. «Esta marcha fue concebida contra el cáncer sin especificar de qué tipo», cuenta, ya que así se conseguía vincular a más ciudadanía «y sería más participativa». Lo de ponerle el color rosa es porque era el más representativo con el cáncer de mama, «pero en ningún caso está solo dirigida a la mujer».

INSCRIPCIONES/ En cuanto a las inscripciones y la compra de dorsales y camisetas podrá hacerse a partir del próximo lunes en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo. En caso de que no se esté desarrollando ninguna actividad en dicho lugar, se establecerá un horario de mañana y tarde para realizar la gestión. No obstante, la edil recuerda que también se podrán adquirir el mismo día de la actividad en la plaza Mayor. El inicio de la marcha será a las diez de la mañana, y se recorrerán 5 kilómetros desde la plaza en dirección a Huertas de Ánimas y regreso. Los organizadores recuerdan que se trata de una actividad no competitiva y apta para todas las condiciones físicas.