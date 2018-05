Un movimiento sísmico leve revoluciona a los brocenses

Los vecinos de Brozas se despertaron ayer con la sorpresa de un nuevo temblor sísmico de 1,6 grados en la escala Richter. Un movimiento que está registrado así por el Instituto Geográfico Nacional, pero que la mayoría de los habitantes, «apenas notaron nada». Así lo explicó ayer por la mañana el propio alcalde, Leonardo Rodríguez, que señaló que este nuevo y leve temblor, afortunadamente, no dejó daños personales, ni materiales. «Muchos nos hemos enterado por las noticias porque aquí nosotros apenas lo hemos sentido», aseguró. El movimiento se produjo justamente durante madrugada del martes, alrededor de las 02.00 horas, con el epicentro en el municipio cacereño de Brozas, según informó el citado Instituto. «Solo unos pocos vecinos me han comentado que han notado alguna vibración, pero un gran número de personas no sabía nada», relató.

No obstante, este suceso de la madrugada del martes sí trajo a muchos vecinos recuerdos de otro movimiento similar vivido justo en el mes de abril del año 2015 que fue algo más fuerte ya que se detectó una magnitud 3,2 grados. «El leve terremoto detectado ahora se ha localizado en el mismo lugar que hace tres años», explicó el alcalde, que detalló que es justo a unos 3 kilómetros del término municipal de Brozas, en la carretera que va en dirección a Herreruela. «En aquella ocasión también fue una cosa leve y tampoco hubo que lamentar daños de ningún tipo», recordó Leonardo Rodríguez, mientras ayer no paraba de atender las llamadas de medios de comunicación interesados por el suceso, que provocó un revuelo en este pueblo de unos 2.000 habitantes.

Afortunadamente lo de ahora queda en otra anécdota para los vecinos.

En aquella ocasión este movimiento se dejó notar en otros municipios y comarcas de la provincia de Cáceres. Por fortuna son las únicas ocasiones en los que los habitantes de Brozas han sido protagonistas por este tipo de movimientos, exceptuando el que se registró en Lisboa entre las 9.30? y las 9.40? horas del 1 de noviembre del año 1755. «Que yo recuerde el terremoto de Lisboa es el único que dejó huella en Brozas», manifestó el alcalde.