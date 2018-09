Municipios jerteños están sin servicio de matrona desde julio

La presidenta de la Asociación de Mujeres de Barrado ‘La Amistad’, Enriqueta Alonso, alerta de que los municipios jerteños que pertenecen al Centro de Salud de Casas del Castañar, están sin servicio de matrona por baja de la titular para esta zona.

Desde finales de julio, las mujeres que necesitan los servicios de una matrona han sido atendidas por un enfermero o derivadas, según su estado y necesidades, al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según declaraciones de vecinas de estos municipios víctimas de la situación.

La Asociación exige al Servicio Extremeño de Salud «que cese en su política de recortes en las sustituciones de personal», dado que Casas del Castañar, Valdastillas, Cabrero, Piornal y Barrado están sin servicio de matrona y que desde el SES aún no han enviado sustituto, lo que «afecta especialmente a zonas rurales» y «con más intensidad, a las mujeres», creando «situaciones de desigualdad» y que además, «colapsará el hospital de Plasencia, que es dónde serán derivadas todas las afectadas que lo necesiten, para cualquier prueba y para dar a luz».

En este sentido, reclaman al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que «tome cartas en este asunto tan grave».

Sin embargo, desde el gabinete de prensa de la Consejería de sanidad y Políticas Sociales extremeña se asegura que, «en absoluto van a estar sin matrona, de la cual no se va a prescindir y que habrá sustituto para la baja actual. Mientras tanto, a partir de la semana que viene, y hasta la contratación del sustituto, se desplazará una matrona allí los días que determinen las necesidades asistenciales».

Al parecer, según Alonso, este no es el único problema, ya que, «este verano se han vivido situaciones rocambolescas», como «que se nos pidiera a los vecinos que no vayamos al médico porque no había sustitutos para cubrir la sanidad más elemental de la gente de Barrado, Piornal y Valdastillas en el mes de agosto. Ha empezado septiembre y los problemas continúan», indicando que, en el caso de Barrado, se pasa consulta los días lunes y viernes y (por ayer) «hoy es lunes y no hay consultas porque hoy no tenemos ATS», ha concluido.