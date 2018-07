Un nuevo convenio mejorará la promoción turística en la zona

la Ruta del Empalador (Karl I de Alemania , o, como inventan aquí Carlos V de España (cañí)) Sòlo falta una unión de Redes del ilustre Torquemada, y, para los que aman la modernidad, La Ruta de Pacheco, o Billy el Niño, florón de Extremadura como el susodicho autócrata. Como si no hubiese hombres de honor en esta tierra , sin alabar al Tirano del Saco de Roma (entre muchos) y de las comisiones de los banqueros alemanes a cambio de explotar la riqueza española ( No sé por qué, esto me suena a actualidad). Extremadura no puede ser identificada como súbdito humilde de este tirano impresentable.