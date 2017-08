El plan de urbanismo vuelve a exponerse para poder alegar

Los trujillanos tendrán un mes para volver a presentar alegaciones al Plan General de Urbanismo (PGU), después de que se haya aprobado provisionalmente en la sesión plenaria celebrada esta semana en el ayuntamiento. Anteriormente, durante un periodo de alegación pública se han presentado 46 enmiendas «la mayoría de ciudadanos de a pie», según el alcalde Alberto Casero, que ya han sido estudiadas por los servicios técnicos municipales. De todas, las aceptadas y aprobadas parcialmente suponen un 60% de lo presentado.

No obstante, se dispondrá de otro mes para que los ciudadanos y colectivos afectados o quieran participar en el modelo de desarrollo de la ciudad puedan hacerlo. A la aprobación provisional, el responsable de IU-Siex, Joaquín Paredes, ha votado en contra ya que considera que la empresa encargada de redactarlo «no cumple con sus propios principios» y porque «ha habido tiempo suficiente para implicar a la ciudadanía y no se ha hecho». Tanto IU como PSOE proponen que se hagan una convocatoria pública y se informe sobre qué es un plan general urbano y qué implicaciones tiene. Por su parte, PSOE se ha abstenido en la votación, ya que, aunque cree que el PGU «cumple con todos los parámetros que debe tener, hay cuestiones en las que no coinciden con el equipo de gobierno y consideran que se debe mantener una reunión con el equipo redactor «en abierto».