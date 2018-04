El PSOE tacha la gestión del alcalde de «pésima»

El PSOE de Garrovillas de Alconétar ha acusado al alcalde, Cándido Javier Gil, del grupo independiente, de «ser incapaz de gobernar el pueblo». Los socialistas aclaran que si el ayuntamiento aún no tiene presupuestos aprobados, «el único responsable es el alcalde y su equipo de gobierno». No obstante, desde el grupo de la oposición se ha criticado que a pesar de no tener presupuestos «sí tiene para comprar un vehículo nuevo a la policía local y para invertir en fiestas dejando un déficit de casi 60.000 euros».

Asimismo, le recuerdan que este año «aún no nos ha presentado un borrador de presupuestos elaborados como dice la Ley». «Nos ha facilitado los datos de ingresos totales y gastos y que a partir de ahí seamos el resto de grupos los que elaboremos los presupuestos, eludiendo su responsabilidad de gobierno, prefiere continuar con su versión de víctima, engañando a los vecinos diciéndoles que no puede hacer nada por no tener presupuestos», aseguran los socialistas.

Finalmente, recriminan al alcalde que trate de justificar la paralización del municipio por tener las cuentas prorrogadas desde el 2015 por culpa del PSOE. «Al alcalde se le olvida que lleva gobernando desde el año 2011, y en esos 4 años tampoco hizo nada, tuvo una gestión pésima y nula», recalcan.