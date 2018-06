El recinto ferial alcanzará el lleno total en el fin de semana

Cerca de 40 atracciones y casetas para la venta de venta de comida rápida se han instalado en el recinto ferial para celebrar la Feria de Junio que dio comienzo en la tarde de ayer. Según la concejal de Festejos, Consuelo Soriano, la fecha se ha retrasado este año para no hacerla coincidir con la feria de Cáceres y facilitar la presencia a los feriantes. En cuanto a las casetas de música y ocio nocturno ha habido un particular interesado que va a ocupar dos parcelas, para la instalación de carpa y de terraza. En ella actuarán durante la noche distintos dj´s. Soriano ha señalado que este año ha habido una mayor demanda de espacio que en años anteriores, por lo que ha tenido que crearse una lista de espera «ya que no hay sitio para satisfacer toda la demanda de suelo». El lunes próximo tendrá lugar el Día del Niño en el que las atracciones estarán a mitad de precio.