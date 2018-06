Los Sanjuanes dedican una jornada intensa a los niños

Los Sanjuanes de Coria continúan y alcanzan la recta final con intensas jornadas como la vivida ayer que se dedicó a los más jóvenes de la mano de la peña de la Juventud Cauriense. Su abanderado, Maikel Duarte, junto con el trabajo de su directiva, ofreció un programa de actividades por la mañana que divirtió principalmente a los más pequeños con la fiesta de la espuma y juegos hinchables en los que los niños pudieron disfrutar de manera gratuita. Después un encierro con capeones. Por la tarde, este colectivo ofreció el espectáculo taurino con un astado perteneciente a Mercedes Figueroa, una ganadería ubicada en el término municipal del pueblo cacereño de Serrejón. Esta ganadería, con encaste de Santa Coloma, es la primera vez que ha participado con un toro en las fiestas caurienses.

Por otro lado, hoy le tocará el turno a la histórica Peña El 27 que coincide que este año celebra el 50 aniversario de su fundación. Una celebración que llega de la mano de su asombrerao, Juan Carlos Pascual García.

Medio siglo de vida de una peña que vivirá su día grande hoy miércoles, pero que en estos meses previos todos los días 27 ha llevado a cabo distintas actividades de carácter lúdico y cultural para el público en general. Exposiciones de pintura sobre el mundo del toro, charlas con la intervención de prestigiosos veterinarios y ganaderos, una cena benéfica a favor de la asociación oncológica y un homenaje a todos los asombreraos anteriores han formado parte de la intensa programación. Asimismo, en lo que concierne al toro que este colectivo aportará esta tarde a las fiestas, es un astado que pertenece a la ganadería de reses bravas El Risco y cuya finca se encuentra en Fuenteguinaldo (Salamanca). «Es un toro que me gustó por su presencia, pesa unos 550 kilos, no es muy alto y me pareció muy ligero en el campo, por lo que creo que puede dar juego en las calles», comentó el asombrerao.

En lo que concierne al apartado musical, para hoy miércoles está prevista la actuación de los grupos Amenoskuarto, DNI y Cerco dentro del festival que se presenta con el nombre Coria Rock, a las doce y media de la noche en la plaza del Rollo.