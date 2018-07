Teatro de Calle en el festival de animación de Jerte

La Concejalía de Cultura del ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la Diputación de Cáceres, acerca a todos los públicos el IX Festival de Animación y Teatro de Calle ‘Animajerte 2M18’, que se celebrará del 27 al 29 de julio.

El viernes 27, a las diez de la noche, actuará Circo Circulum con ‘Los 7 pasos de Lios y Remedios’, será en la plaza de la Independencia.

El sábado 28 los actos se sucederán desde por la mañana y a lo largo de todo el día. A la una de la tarde le toca el turno a Monano y Verónica Paul Espectáculo itinerante con ‘Cuentos al oído’, cuya actuación será en la zona del parque Nogalón.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas, se impartirá un Taller de malabares y otro de globoflexia, a las 17.30 horas, en el pabellón cubierto para mayores de 6 años. A las ocho de la tarde, en el Parque Nogalón, será la actuación de Hugo Miró, con su espectáculo ‘Hugo!’. Y cerrará el día en la Plaza de la Independencia ‘Te Show Must Go On!!, de Samuel Peñastro.

El domingo a la una habrá ‘Cuentacuentos Musicales’ de La Bruja Lectora. A las siete de la tarde habrá Batukada de Sakura y a las 20.30 horas, la Compañía Artlequín cerrará el festival con ‘Tentación Divina’ en el parque Nogalón de la localidad.