Un tributo a Queen pone el broche final al programa de espectáculos

El programa estival de espectáculos y conciertos que el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha ofertado durante los meses de julio y agosto llega hoy viernes a su fin con un Tributo a Queen. Este espectáculo tendrá lugar en el Parque Municipal Casto Lozano y comenzará a las diez de la noche. El público podrá disfrutar de la banda Magic Queen que rendirá un homenaje al mítico grupo de rock británico autor de temas tan conocidos como como Bohemian rhapsody, We will rock you, Somebody to love, We are the champions y I want to break free. Los asistentes podrán ver en vivo y en directo una dedicatoria que cargará el escenario de magia y fuerza en referencia a una de las bandas más icónicas y eclécticas del siglo XX.

Un proyecto musical que reúne a cuatro músicos profesionales de amplia trayectoria y que ofrecerán sobre el escenario dos horas de inspiración y respetuosa interpretación del legado musical que dejó Queen.

Esta actuación pone fin a una intensa programación que ha ofrecido ocho espectáculos desde el pasado 30 de junio. El programa ha incluido un encuentro de bandas de música, la presencia de artistas que han deleitado al público con coplas, tango y jazz. También se contó con la portuguesa Laureana Geraldes que interpretó fados, así como un festival de folclore, una representación teatral y actuaciones que hicieron homenaje a grupos como Radio Futura, Barricada, U2, Mecano y Pink Floyd, entre otros.