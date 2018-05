10 inventos 'made in Spain' que no se te ocurrieron a ti

No son ni el Inspector Gadget sacándose accesorios futuristas de debajo de la gabardina ni MacGyver fabricando dinamita con un puñado de sal, azúcar e insecticida. En la vida real, los inventores son personas creativas sobradas de ideas que imaginan nuevos productos para mejorar la calidad de vida de todos. Un puñado de ellos de Barcelona y también de otras ciudades, como Santiago de Compostela, Mallorca, Sevilla, León o Madrid, presentan sus ingenios made in Spain en la feria de emprendedores y pymes Biz, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona este miércoles y jueves, 30 y 31 de mayo. La mayoría tienen ya patente a nivel internacional pero buscan empresas que les ayuden a llegar al gran público. He aquí 10 inventos que se presentan allí y que no se te ocurieron a ti antes:

1. Speedhair

El Speedhair permite a los usuarios de casco cuidar de su melena. / INVENTOS EUREKA

Desde los 16 años, Miriam Macaliff se mueve en motocicleta y utiliza el casco con asiduidad. Siempre le ha preocupado lucir en buenas condiciones su larga melena. Por eso, ella misma se las ha ingeniado ahora, que está volcada con su profesión -es tutora hipotecaria- y con su familia -es madre de tres niños-, para dar con una ingeniosa solución. El sistema Speedhair recoge el pelo largo de cualquier usuario de casco dentro de un material flexible, ligero, transpirable e impermeable.

2. Beylina

Estudiantes de León han dado con un zumo de frutas para personas con un alto rendimiento físico. / INVENTOS EUREKa

Cinco estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León han sacado adelante en su último año de carrera una innovadora bebida, Beylina, a base de zumo de melón, puré de plátano y alga espirulina que tiene un alto contenido en vitamina C y potasio, por lo que se recomienda a personas que practican deporte. Su gran ventaja es que ayuda a mejorar la absorción del hierro y a mantener la presión arterial normal. El producto logró la tercera posición en el Premio Nacional ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios 2017.

3. Radiadores de máxima eficiencia

¿Aire acondicionado con radiadores? Ya es posible. / INVENTOS EUREKA

José Luis Gándara ha creado un dispositivo con ventiladores que se puede acoplar a cualquier instalación de radiadores, prometiendo resultados superiores a los de un suelo radiante. Sin necesidad de hacer obras, la plataforma se coloca con abrazaderas a la parte inferior de los radiadores. Estéticamente queda integrado y, lo mejor, multiplica el calor cuando se usa la calefacción pero también logra el efecto de aire acondicionado si se hace pasar agua fría por los tubos metálicos.

4. Skincam

Esta cámara HDMi con iluminación led que se adapta a cualquier dispositivo de tratamiento estético. / INVENTOS EUREKA

El dispositivo de Richard David Amaro se acopla a otros aparatos de tratamiento estético corporal, como depiladoras o afeitadoras, y permite visualizar zonas fuera del campo visual en tiempo real -vía bluetooth- a través de un smartphone. Se trata de una cámara HDMi con objetivo gran angular para registrar en detalle la zona de la piel a tratar. La skincam lleva luz led y una pinza adaptable que se puede colocar en cualquier dispositivo.

5. Gafas con efecto retrovisor

Las gafas con efecto retrovisor ayudan a ir sin miedo por la carretera. / INVENTOS EUREKA

Se trata de unas lentes convencionales con un plus para ciclistas. Con una montura binocular, las gafas de Luis López Muñoz llevan unas lentes más anchas, pues en los laterales externos incorporan una lámina de espejo, bien de reproducción ordinaria (1/1) o gran angular, para dar amplitud de visión y mostrar el campo que queda tras el deportista. El invento también está pensado para agentes de seguridad.

6. Traxphone

Con una simple clavija se pueden transferir datos y carga de móvil a móvil. / INVENTOS EUREKA

La ventaja de esta ingeniosa carcasa es que no precisa de cables y su uso es totalmente seguro y privado. Xavi Moré ha ideado una clavija que se incorpora en el móvil y que permite intercambiar datos y cargar el smartphone sin el riesgo de exponerse a redes inseguras. Entre sus ventajas también está que permite transmitir la batería de un dispositivo a otro, y compartir aplicaciones y duplicar pantallas.

7. Willart

Elementos decorativos de interior fabricados con espuma de poliuretano y piedra molida. / inventos eureka

La idea de Guillermo Porcel es simple pero tiene múltiples aplicaciones: con espuma de poliuretano y arenillas naturales (picadís) se puede dar forma, textura y color a casi todo. El resultado es un aspecto de piedra de mar natural pero mucho más ligera. En las Baleares ya se forran paredes y se hacen arcos y columnas con esa técnica, pero con Willart se puede aplicar a interiores: relojes de pared, maceteros, estanterías, letreros, apliques de luz...

8. Forterizo

El dispositivo Forterizo tiene como finalidad ejercitar la musculatura de las manos. INVENTOS EUREKA

La finalidad de este simpático artilugio de Olexandr Punchenko es, sobre todo, terapéutica. La idea partió de una investigación médica realizada por el Centro de Investigación Biomédica Pennington de Luisiana, en Estados Unidos, que asegura que la fuerza muscular de las manos es una de las claves de una vida longeva y sana. Con esa idea nació Forterizo, compuesto por un depósito central con cuatro tubos flexibles translúcidos y unos cuantos erizos o piezas cilíndricas de diferentes colores. El objetivo es superar la resistencia de los tubos y colar los animales en la esfera central.

9. Funda antiespías

La funda incluye una cortinilla que tapa la cámara del smartphone para evitar las miradas de intrusos. / inventos eureka

Con solo 21 años, Xián Cambeiro ha patentado una funda pensada para dispositivos electrónicos con cámara integrada. Consta de una parte móvil sencilla y fácil de manipular (tipo cortinilla) que bloquea físicamente la cámara del dispositivo. Se pueden evitar así el robo de imágenes o vídeos de nuestro entorno personal.

10. Bolsa 'pipicán'

Esta bolsa para recoger las cacas y orines de las mascotas limpia, además, la superficie donde defeque el animal. /EUREKA

Esta bolsa ideada por José Antonio Gómez permite retirar la defecación y/o absorber los líquidos evacuados y, simultáneamente, realizar un barrido sobre el suelo dejando la superficie perfectamente limpia.