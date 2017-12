Los 10 juguetes más vendidos para regalar esta Navidad

La Navidad llega y hay que ir comprando ya los regalos para los más pequeños de la casa, si no están comprados ya. La mayor parte de las ventas se concentran en las tres semanas anteriores 'a la llegada' de los Reyes. Pero, a pesar de la gran oferta, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) recomienda a los padres que se anticipen en la compra unos días antes para no llevarse sorpresas de última hora. Y es que los más solicitados serán los que se agotarán estas navidades.

El gremio de jugueteros advierte de que las categorías que más se venden son los siguientes: las muñecas, que la AEFJ recalca que son de muy demandados este año; los juegos de mesa; los científicos, de laboratorios, medicina...; los vehículos y los juguetes tradicionales con componentes tecnológicos. Es decir, que los que más éxito tienen siguen siendo los de toda la vida con cambios digitales y tecnológicos.

¿Cuánto se gastan los españoles en la compra de juguetes? Una media de 186 euros por niño, en el 2016. Y para este año se espera que aumente la cantidad con respecto al año anterior. Además, los españoles compran nueve juguetes por niño al año, según la asociación. La facturación total asciende a "más de 1.500 millones de euros" al año.

Estos son los más 10 juguetes más vendidos:

1. LOL Suprise

Una bola con una sorpresa, que es una muñeca. Las muñecas LOL Surprise parece que van a ser el juguete estrella de las Navidades del 2017. Existen muchos modelos diferentes y su particularidad es que vienen en un huevo sorpresa, por lo que los niños y las niñas no saben cuál les va a tocar. Hay varias versiones y en cada una 35 modelos diferentes.

2. KidiBuzz

No faltan los juguetes de nuevas tecnologías inspirados en aparatos de los KidiBuzz de VTech, un smartphone android (en Amazon por unos 126 euros) para los más pequeños de casa. No es un teléfono en sí, ya que no permite realizar llamadas, pero al estar gestionado por Android, se puede tener acceso a Google Play e instalar juegos y aplicaciones. Con este 'móvil' se puede hacer fotografías o vídeos.



3. Patrulla canina

Este año se repite la pasión por la Patrulla Canina. La novedad es el Paw Patroller, el camión de la patrulla más famosa de caninos. Indicada para los niños a partir de los tres años.



4. Dobble

Dobble es un juego de cartas, donde es necesario agudeza visual y la rapidez de movimiento. El juego se puede comprar desde unos 14,25 euros en Amazon y otras jugueterías.



5. Ninjago

Ninjago de Lego es un dragón mecánico del ninja verde. Este juego tiene varios niveles, que corresponden con la edad de los niño y combina lo tradicional, el ninja conocido por todos, con componentes tecnológicos. Se puede adquirir desde 44,99 euros.





6. El dentista bromista

El dentista bromista de Play Doh. Es un juego de categoría científica y lo que busca es que los más pequeños se diviertan aprendiendo y usen su creatividad. Lo que hacen es revisar la boca, empastarle caries, ponerle aparato y muchas cosas más. El juego incluye un torno eléctrico.





7. La fábrica de Slime

La fábrica de Slime, de Slime Factory. Son laboratorios o fábricas donde se pueden mezclar 'sustancias químicas'. Es una forma de que los más pequeños aprendan a experimentar desde ya. Vienen herramientas y productos que pueden usar para poner en funcionamiento la fábrica.





8. Chrono bomb

Chrono bomb de IMC Toys se trata de un juego de reflejos. Un agente secreto que intenta saltar todos los peligros para desactivar una bomba.





9. La casa de muñecas

Lo que no falta nunca en los catalógos son las casas de muñecas. Ahora una de las más vendidas es Sylvanian Families, que es una casa de muñecas con unos complementos y accesorios decorados, además de iluminación. Se vende a partir de 73 euros.





10. PJ Masks

Y, por último, entre los más demandados figura el PJ Masks. No es un juego en concreto sino varios relacionados con los famosos dibujos animados, y con todas las aventuras e instrumentos de los PJ Masks. Los más pequeños viven las aventuras de sus tres protagonistas: Gatuno, Buhita y Gekko.