El 27% de los españoles han recibido un regalo no deseado en Navidad

El 27% de los españoles recibió más de un regalo no deseado la pasada Navidad, según el estudio 'Tendencias de consumo en Navidad', elaborado por la consultora TNS para eBay.

Ante la pregunta "¿qué hacer con un regalo que no era lo que se esperaba o que está repetido?", el 40% de los encuestados afirma quedarse los obsequios, mientras que el 30% opta por cambiarlos.

Sin embargo, hay un 6% que prefiere vender estos regalos poco acertados para obtener un dinero extra y comprar con él lo deseado, una tendencia que, según el estudio, "sigue ganando adeptos años tras año". Así, un 44% de los españoles usan este dinero para comprar lo que quieren. Por el contrario, un 50% ahorra este ingreso adicional para "contar con ese colchón en su economía". Concretamente, los encuestados pretenden obtener una media de 93 euros a través de esta práctica.

Prejuicio cultural

El motivo más repetido por el cual el 39% de los encuestados eligen no vender los regalos no deseados es de carácter cultural, pues existe la creencia de que es un gesto desconsiderado hacia la persona que ha realizado el regalo. Por este motivo, un 28% de los encuestados declara que vendería más regalos de Navidad no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos.

Otro dato que arroja la encuesta es que al 59% de los españoles "lo que realmente les molestaría" es que vendieran su regalo para comprar otro para otra persona, no el hecho de que lo reemplazaran por otro artículo, tal y como afirma un 32% de los encuestados.