Acusan a un monitor de abusar de 10 menores

Un monitor acusado de un presunto delito de abusos sexuales sobre más de una decena de niños en un campamento en la localidad de Hornillos de Eresma (Valladolid) ingresó ayer mismo en prisión. La detención del monitor, de unos 30 años y vecino de Medina del Campo, se produjo el pasado miércoles bajo la acusación de haber abusado de más de 10 menores, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años procedentes de Madrid y que se encontraban en el campamento El Trasto, de la empresa Campa y Ocio y Tiempo Libre. Tras permanecer en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, en el Paseo de San Isidro, El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo decretó a mediodía de ayer su ingreso en prisión sin fianza.

Los responsables del campamento se han limitado a decir que el caso se encuentra en plena investigación y que la actividad en ese centro continúa con normalidad después de la detención del monitor.

La alcaldesa Coral López de la Viuda, que se enteró de la detención a través de Europa Press, apenas podía articular palabra tras conocer el trasfondo de los hechos. «¡Pero qué me estás contando. No me lo puedo creer, estoy horrorizada, me dan ganas de llorar, qué se puede decir ante una cosa así!», respondía incrédula.

LA PRIMERA VEZ QUE PASA / López de la Viuda aseguró también que es la primera vez que ocurre algo así en las instalaciones de esta empresa de ocio y cultura, que abrió este campamento hace unos diez años, y que nunca han recibido ningún tipo de queja. Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades explicó que se trata de un asunto delictivo y comprobarán que el campamento -de propiedad y gestión privada- cumplía con todos los requisitos cuando tuvieron lugar los hechos denunciados.