Amor a bordo del vuelo Madrid-Las Palmas: las redes se movilizan para encontrar a ese "chico encantador"

Viernes 1 de junio. Laura viaja de Madrid a Las Palmas al lado de un "chico encantador", como lo define en sus redes sociales. Una charla agradable durante el trayecto que se trunca, cómo no, en ese momento caótico de levantarse del asiento para salir cuanto antes de la aeronave. Maleta para arriba, maleta para abajo, enciendes el móvil... Y esa persona con la que has compartido un gran viaje ya no está.

Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida. Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador.Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto — Laura Pérez (@Laurittti) 1 de junio de 2018

Hace unos años habríamos lamentado la pérdida de Laura. Seguramente habríamos respetado ese minuto de silencio que pide en su tuit. Pero, afortunadamente para ella, con las redes sociales el drama ha terminado. Para empezar, la compañía aérea ponía palabras al sentimiento general.

¿Hay algo que podamos hacer por ti, Laura? 💘😘 — Norwegian (@Norwegian_ES) 1 de junio de 2018

Se le olvidó darle el teléfono para estar en contacto, pero en ello están los tuiteros. Y si algo han demostrado en varias ocasiones es que cuando hay una historia de amor por medio no hay quien se resista. ¿Dónde estás, chico del 8A?

#jamongratis Me apunto a esa boda! Vamos a ver si hay suerte y lo encuentras! #minutodesilencioporeseamorperdido — Típico sevillano (@tipicosevillano) 2 de junio de 2018

Ayy!! @NetflixES Serie ya sobre esto!!! @Laurittti lo veo lo veo!!! 😊😊 Final en las Dunas de Maspalomas comiendo papas arrugadas #meestoyhaciendoilusionesymeestánquedandopreciosas 😍😍 @Norwegian_ES creo que podríamos hacer el día del #Loveisintheair con algún descuentito 🤔🤔 — Ch. Penichet D. (@Ch_Maca_) 4 de junio de 2018

Yo creo que el pibe del Norwegian está esperando a que Laura le ponga un tuit diciendo "y el anillo pa cuándo?" @Norwegian_ES#loveisintheair #amoresdeaeropuerto — Edu Cobos (@eddie_i_am) 4 de junio de 2018

Las teorías no han tardado en aparecer. ¿Estará esperando un tuit con algo de chispa? No sé, quizás...

Después de varios días buscando al chico, parecía haber llegado. Falsa alarma. Seguimos sin boda.

MICROINFARTO. Me escribió el 8A (pero el del vuelo a la inversa con la compañía de Iberia). https://t.co/OCdVBwQ7XG" >pic.twitter.com/OCdVBwQ7XGa>

— Laura Pérez (@Laurittti) https://twitter.com/ Laurittti/status/ 1003972987253641216?ref_src= twsrc%5Etfw">5 de junio de 2018



Hay un problemilla con la Ley de Protección de Datos, pero como esto es la selva parece dar un poco igual.

A la mierda la ley de protección de datos, coño. ¡Dale su número! #LoveIsTheAir https://t.co/Sa3Yo3FqZB — Jorge Cruz (@JorgeCV7) 3 de junio de 2018

Hay un truquito. Toma nota, Laura

El community de @Norwegian_ES parece majo pero si no pudieran hacerlo, otra posibilidad es que los llames y digas que sin querer te llevaste algo de ese pasajero y le dejas en objetos perdidos de tu aeropuerto un sobre con tu número y este hashtag.



Me invitaréis a la boda? 😉 — jose lopez (@Sarcasmin500) 4 de junio de 2018

Para los escépticos, traemos algún que otro precedente.

Estas cosas pasan! Así conocí yo a mi 'husband to be'. Asientos 13B y 13C - Mucha suerte @Laurittti https://t.co/mhlhZSbyZF — Inés Manso (@Mansitoo) 4 de junio de 2018

Seguimos buscando. Si lo encuentra, imaginamos que estaremos invitados a la boda. ¡Love is in the air!

A la espera de un final feliz. ¡Que las redes le acompañen!

