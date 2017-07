Angrois, cuatro años después

Mañana se cumplen cuatro años del fatal descarrilamiento de un tren Alvia a su paso por la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois de Santiago de Compostela. Un accidente que se saldó con 80 víctimas mortales y 144 heridos, en lo que fue el mayor siniestro de estas características en la historia del tráfico ferroviario en España.

El cuarto aniversario de la tragedia se conmemora en un contexto marcado por sendas iniciativas en los frentes judicial y político. En los juzgados, al conductor del convoy, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. Cortabitarte fue imputado este marzo, aunque anteriormente ya había sido investigado por el primer juez instructor del caso, Luis Aláez. El exdirectivo de Adif se libró in extremis de las acusaciones gracias a una decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La responsabilidad de Adif

Pero los mismos magistrados que le exoneraron confirmaron el pasado 28 de junio la investigación de Cortabitarte impulsada por el nuevo juez del caso, Andrés Lago, al apreciar «indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos» del trayecto en el que descarriló el tren.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación (y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso) se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

La conmemoración se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó en contra, apoya ahora la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Una iniciativa reiteradamente reclamada por la plataforma de víctimas del accidente para conocer «la verdad» y que se haga «justicia». Podemos y, en concreto, En Marea (en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada) ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la propuesta socialista.

La pelota está ahora sobre el tejado de Ciudadanos, que ha de decidir si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el PP junto a su grupo. Esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.

El presidente de la plataforma que aglutina a las familias de las víctimas del accidente, Jesús Domínguez, afirma que se trata de un momento de sentimientos encontrados. «La gente está muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo», pero también es un momento duro por la conmemoración del cuarto aniversario.

Domínguez explica que la sensación es «que se está cambiando el discurso», antes centrado en la responsabilidad del maquinista y en el dinero para indemnizar a las víctimas, mientras que ahora Europa avala su lucha «por la verdad». «Tras tanto sufrimiento, ya era hora de contar con alguna buena noticia», declara en referencia al giro de los socialistas sobre la creación de la comisión de investigación.

El presidente gallego matiza

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegura que él «no protege a nadie» en relación al accidente ferroviario de Angrois. Una negativa que hace extensible a su compañera de partido Ana Pastor, exministra de Fomento y presidenta del Congreso. Y afirma que comparecerá si finalmente se aprueba la comisión de investigación parlamentaria.

Feijóo ha defendido que él «nunca» se ha negado a que se constituya esa comisión, aunque considera que debería hacerse cuando haya una sentencia judicial. «Yo no estoy en contra de la comisión, solo me he negado a que se use la muerte de todas esas personas para iniciar una contienda política. Lo he pensado así desde la noche en que vi los cadáveres en las vías. Desde que tuve el dato de que el tren venía a 193 kilómetros por hora».

Ha subrayado que en aquel momento «PP y PSOE estaban de acuerdo» en esta postura. «Y yo no soy responsable de que el secretario general del PSOE haya cambiado», ha lamentado el también líder del PP gallego, que esta semana atribuyó el giro a la «venganza de una parte del PSOE contra otra parte del partido socialista», en velada alusión al exministro de Fomento José Blanco, que inauguró la vía.