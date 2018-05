Audio: "El de la goma negra se ha dado la vuelta, ha pasado por lo alto y ha matado al niño"

"Estaba en el paseo y me he asomado porque se estaban peleando los de las embarcaciones. Uno de una goma y otra lancha de fibra, donde estaba el muchacho con el niño montados". Así describe una testigo el momento en que un niño de seis años que iba con su padre a bordo de una lancha en la playa de Getares (Algeciras) fue arrollado por otra embarcación la tarde del lunes, ante la mirada atónita de decenas de bañistas. El menor falleció como consecuencia del impacto.

Según la mujer, que se encontraba con su hijo en la zona en el momento del suceso y relató lo ocurrido en un mensaje de audio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los integrantes de "la goma negra estaban discutiendo de boca con el padre del niño" y en un momento dado, "el de la goma grande negra se ha dado la vuelta, ha cogido carrerilla, le ha pasado por lo alto y ha matado al niño".

MANIOBRAS PELIGROSAS, A GRAN VELOCIDAD

Según fuentes policiales, la "goma" chocó con la otra embarcación, sobre las cinco de la tarde, en "una zona balizada", muy cerca de la orilla. Al parecer, el padre del niño les habría recriminado a los ocupantes de la semirrígida que estuvieran haciendo maniobras peligrosas, motivo por el que se enzarzaron en una discusión, según relataron a los agentes varios testigos, que aseguran que la goma avanzaba "a gran velocidad".

Efectivos de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como de Emergencias Sanitarias, se trasladaron al lugar tras recibir varias llamadas alertando del siniestro. Ambas embarcaciones fueron trasladadas a la playa de Getares. El padre del crío tuvo que ser trasladado al hospital.

"EN ALGECIRAS YA NO SÉ A DÓNDE VAMOS A LLEGAR"

"Tú no sabes la que hay allí formada. Yo me he venido ya para acá porque tenía el cuerpo mal. Y el cuerpo del niño se lo han llevado en la embarcación esa blanca, la patrullera", explica la mujer en su audio. La mujer, consternada, describe el gran despliegue policial originado por el suceso: "Por lo menos doce coches de policía, la secreta, ya ha venido el forense… es que ha sido… vamos, impresionante". Y opina: "En Algeciras ya no sé dónde vamos a llegar".

Los dos ocupantes de la embarcación fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, dado que la neumática llegó a meterse en la playa. El individuo que arrolló la barca del niño tiene antecedentes por tráfico de drogas. El delegado del gobierno, Antonio Sanz, apuntó el lunes que la embarcación que provocó la muerte del crío es una "narcolancha", aunque precisó que "no llevaba droga en ese momento".