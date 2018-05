Barcelona pacta con Airbnb para que comparta los datos de sus anfitriones ilegales

La lucha contra la oferta de pisos turísticos ilegales en Barcelona ha dado un paso de gigante con el doble pacto entre el ayuntamiento y el principal portal de estas reservas, Airbnb, para retirar 2.577 pisos ilegales de su web este mismo viernes y ceder al consistorio los datos de todas viviendas que se anuncian en la ciudad.

Esta última medida agilizará la comprobación de si los pisos forman parte o no de los 9.600 autorizados en la capital catalana. En la actualidad, los procesos de detección y comprobación son muy farragosos.

Tras la reunión de hoy martes entre ambas partes y el principio de acuerdo, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha aplaudido la cesión de información que se ejecutará desde el 1 de junio, pese a que ha insistido en que la plataforma no debería permitir los anuncios de pisos sin licencia.

El mecanismo para llevar a cabo esa tarea será un "instrumento compartido" que permitirá controlar los alojamientos ilegales. Según la edila, el consistorio está "más cerca de que Airbnb se sitúe en los cero pisos ilegales publicitados". La ley catalana no permite difundir pisos sin licencia, pero hasta ahora era una práctica habitual.

Comprobación fácil

El nuevo software hará más sencilla esa comprobación de si los pisos anunciados forman parte del listado legal. El ayuntamiento afirma que vigilará de forma "constante" que tampoco se publiciten en otras páginas. Según han relatado, la nueva herramienta pedirá a los anunciantes un consentimiento para que datos como su nombre, dirección y DNI puedan ser compartidos con el Ayuntamiento de Barcelona y otras autoridades locales y regionales.

Para Sanz, la medida "no es algo menor, ya que si no lo autorizan no podrán publicar el piso. Genera efecto disuasorio a los que actúan de forma ilegal". El concejal de Turismo, Agustí Colom, considera clave que "las plataformas colaboren" en la cruzada contra la oferta ilegal y la competencia desleal en el sector.

Poco después, el responsable de políticas públicas para Airbnb en España, Sergio Vinay, ha añadido que el principio de acuerdo hará las inspecciones "más efectivas" y que el instrumento se activará también en el resto de Cataluña. También ha asegurado que los "malos actores" -como definen a los operadores sin licencia- serán eliminados desde este viernes. La última lista que les ha entregado el consistorio tiene 2.577 casos, que se sumarán a los 2.500 que esta plataforma ya ha sacado de circulación hasta la fecha, enfatizan.

Airbnb quiere que el resto de plataformas actúen en la misma línea y ha aprovechado la ocasión para reclamar "normas claras" para las personas que coparten su hogar en Cataluña, en alusión a las habitaciones por días para viajeros, pendientes de regulación final.