El bus de Hazte Oír circula tras la denuncia de la policía de Madrid

La libertad de expresión esta limitada dependiendo de quien la haga. Y lo que no entiendo como un señor Juez se presta a hacerle el juego a una agrupación por muy demócrata que sea. O es que no es verdad la información. Cuando nace una criatura y se le inscribe en el Registro Civil, que se dice, niño o niña según los atributos que se manifiestan físicamente, y no se espera a que tega los años para saber su tendencia sexual.