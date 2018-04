cesada por un tuit

J La jefatura de los Mossos d’Esquadra decidió ayer apartar de us funciones a la jefa de Comunicación del cuerpo, Patrícia Plaja, por un mensaje en su cuenta de Twitter crítico con el Poder Judicial a raíz de la sentencia de la Audiencia de Navarra en el caso de ‘La Manada’. «El problema no es un juez ni el voto particular. Nos equivocaremos si lo centramos todo en esto. Lo que falla es el poder judicial. Otra vez» fue el mensaje de la discordia. El expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont criticó el cese, también en la red social; y ERC lo considera «inaceptable».