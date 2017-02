El cine español asalta la Berlinale

Quizá sea porque de repente han descubierto las grandezas de nuestro cine o tal vez porque después de toda la mano de obra barata que les hemos hecho llegar se sienten un poco en deuda; el caso es que hacía tiempo que un festival internacional no incluía tantas películas españolas como las que participan este año en la Berlinale, cuya 67ª edición se abre esta noche con la proyección de 'Django' -'biopic' del guitarrista de jazz Django Reindhart-. Lo que ofrecemos a continuación es un repaso de nuestra presencia en la muestra, y de todo lo demás.

OPCIONES DE PREMIO

A decir verdad España no aspira a un Oso de Oro entero sino más bien a un pedazo de la estatuilla: 'Una mujer fantástica', drama sobre una mujer transexual dirigido por el chileno Sebastián Lelio -su anterior película, 'Gloria', inició en este mismo festival la que resultaría ser un andadura triunfal-, es una coproducción entre cuatro países.

¿Cuáles son los grandes rivales de Lelio cara al palmarés? De entrada el genio finlandés Aki Kaurismäki presenta 'The other side of hope', segunda entrega de su trilogía sobre ciudades portuarias de Europa –con que sea tan buena como la primera, 'Le Havre', nos conformamos-; Teresa Villaverde, toda una institución en el cine europeo, explora en 'Colo' los efectos del paro en una familia lisboeta; el rumano Calin Peter Netzer estrena el drama romántico 'Ana, mon amour' cuatro años después de ganar el Oso de Oro con su anterior película, 'Madre e hijo'. Y el coreano Hong Sang-soo, a estas alturas favorito a premio en todo festival en el que participa, trae el drama'On the beach at night alone', del que poco se sabe pero que probablemente hable de hombres que beben demasiado y se comportan de forma irresponsable con las mujeres que los rodean.



CABEZAS DE CARTEL

Junto al grueso de aspirantes al Oso de Oro, la Sección Oficial del certamen incluye una serie de títulos que no compiten por ningún premio pero que aun así ejercen de cabezas de cartel, y cuya función esencial es aportar colorido a la alfombra roja. Por ella, por ejemplo, desfilarán Álex de la Iglesia, Mario Casas y Blanca Suárez justo antes de la presentación de 'El bar', el nuevo 'thriller' del director bilbaíno. Danny Boyle y Ewan McGregor por su parte presentarán 'T2: Trainspotting', segunda parte de uno de los títulos más emblemáticos de los 90, y Hugh Jackman hará lo propio con 'Logan', tercera entrega de las aventuras de Lobezno y décima de la saga 'X-Men'-.

Entre los títulos que más expectativas han creado hay otros no tan relacionados con el consumo de palomitas. 'The party' ofrece un muestrario de grandes intérpretes del cine británico actual -Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Ciaran Murphy- para convertir una reunión lúdica en metáfora de la absurda situación política en la que hoy se encuentra sumida Gran Bretaña. El actor Stanley Tucci presenta su nuevo trabajo tras la cámara, 'The final portrait', aproximación a la figura del escultor Alberto Giacometti que cuenta con Armie Hammer y Geoffrey Rush en el reparto; y el estreno de'La cena', sobre una desastrosa velada entre dos parejas, nos permitirá comprobar hasta qué punto sigue Richard Gere siendo un reclamo para los fotógrafos.



BENDITOS MÁRGENES

La periferia del festival suele concentrar propuestas cinematográficas de alto riesgo, y por eso resulta idóneo que la sección Panorama acojael primer largo como director de Eduardo Casanova -Fidel en la teleserie 'Aída'-; 'Pieles' es una sucesión de imágenes grotescas que abrazan el 'kitsch' y la provocación para reflexionar sobre lo difícil que la sociedad se lo pone a aquellos físicamente distintos. La selección conocida como Generation Plus -centrada en el cine infantil y juvenil- proyectará la también ópera prima 'Estiu 1993', de Carla Simón, retrato de una niña de seis años que debe lidiar con la muerte de su madre.

Y convendrá también echarle un ojo a Berlinale Special, sección paralela de vocación más comercial. En primer lugar porque cuenta con la presencia tanto de 'La reina de España', de Fernando Trueba –tal vez el público europeo la reciba mejor de lo que lo hizo el español-, como de 'Últimos días en La Habana', coproducción española en la que el cubano Fernando Pérez retrata una amistad marcada por el sida y las ansias de libertad. En segundo lugar porque en ella se proyectará la esperada 'The lost city of Z', en la que el director neoyorquino James Gray se ha rodeado estrellas como Robert Pattinson y Sienna Miller para probar suerte con el cine de aventuras.



REALIDAD QUE NOS MIRA

Por último, España y su circunstancia es uno de los asuntos estrella de la generosa oferta de documentales que el certamen propone lejos de la competición. La premiere europea de 'Política, manual de instrucciones', el repaso de Fernando León de Aranoa a la eclosión de Podemos, permitirá al público de la Berlinale saber por qué la formación morada despertó tantas ilusiones cuando echó a andar pero no por qué el lío en el que ahora están metidos resulta tan decepcionante.

'Soul' se acerca al cocinero vizcaíno Eneko Atxa, y 'El mar' nos mira de lejos viaja a un lugar recóndito del sur de nuestro país para buscar los restos de una ciudad perdida. Como Chavela homenajea a Chavela Vargas recordando su último concierto, apadrinado por Almodóvar, en el que la cantante mexicana rindió tributo a Federico García Lorca. Y Lorca es también el punto de partida de 'Bones of contention': mientras busca los restos del poeta andaluz, la directora Andrea Weiss analiza la persecución que la comunidad LGTB sufrió durante la dictadura de Franco, y la problemática forma que tiene nuestro país de lidiar con su memoria histórica.