Coldplay sorprende con la nueva balada 'Hypnotised'

Coldplay ha querido celebrar el 40 aniversario de Chris Martin, el líder de la banda, por todo lo alto. Este jueves han lanzado el nuevo tema ‘Hypnotised’, quien el mismo Martin ha definido como “una balada de ensueño”. La canción ya se puede escuchar a través de un vídeo con letra dirigido por Mary Wigmore. En apenas unas horas, la balada ha alcanzado el medio millón de reproducciones.

La banda británica también ha anunciado a través de su Instagram que el próximo 2 de junio verá la luz su nuevo EP, ‘Kaleidoscope’, el cual es la continuación de su disco ‘A head full of dreams’ (2015) que triunfó con éxitos como ‘Hymn for the weekend’.

El estreno de ‘Hypnotised’, una de las cinco canciones que formará parte del EP, llega poco después de su colaboración con The Chainsmokers en ‘Something just like this’. ‘All I can think about Is you’, ‘Miracles 2’ y ‘ALIENS’ son el resto de canciones que se recogerán en el octavo álbum de una de las bandas con más proyección internacional del momento.