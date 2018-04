Concentraciones en Extremadura contra la sentencia de 'La Manada'

150 personas, mayoritariamente mujeres, se han concentrado esta tarde en la plaza de España de Mérida para clamar contra la sentencia que absuelve a los cinco integrantes de 'La Manada' de violación a una joven en los Sanfermines de 2016.

Los presentes, entre los que se encontraba la diputada regional de Podemos Irene de Miguel, así como ediles del Ayuntamiento de Mérida, han portado carteles y coreado consignas como "No es abuso, es violación"; "La justicia patriarcal no es justicia", "Yo sí te creo" y "Si tocan a una, nos tocan a todas".

El sentimiento general era de indignación ante la sentencia, como ha comentado Carmen Sánchez, militante feminista, que ha confesado que ya tenía este temor por lo que han tardado en dar a conocer la sentencia.

"Es indignante que condenen a unos violadores a nueve años de cárcel cuando están condenando a otras personas por haber dado una supuesta paliza a 60 años, yo creo que la justicia de este país no es justicia", ha dicho.

En ese mismo sentido, se han expresado Eva García y Cristina Ruiz, dos jóvenes que han llegado acompañada de otras compañeras y que han mostrado su hartazgo de que "la víctima siempre sea cuestionada y estos cerdos sean absueltos de una violación".

"Debería tenerse más en cuenta el testimonio de la mujer, en lugar de si se ha resistido o no se ha resistido", han señalado, al mismo tiempo que han mostrado su satisfacción por la respuesta rápida a una convocatoria que se ha hecho por las redes sociales.

En opinión de ambas, lo importante es que les oiga, porque "ya no no nos vamos a callar, llevamos muchos años calladas y es hora de que cambien esta justicia machista, que por los menor para las mujeres no es justa".

Además, de la de la capital extremeña, también hay convocadas a lo largo de la tarde y noche en Cáceres, Badajoz, Zafra o Llerena, entre otras poblaciones.