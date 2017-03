El Congreso acepta tramitar otra vez la rebaja del copago de la dependencia

Quizás a la segunda vaya la vencida. El pleno del Congreso ha aprobado de nuevo tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) que propone limitar el copago en la ley de la dependencia vinculándolo al nivel de renta y otras circunstancias de los afectados. Sus promotores, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que consiguieron reunir 740.000 firmas, ya lograron la luz verde de los diputados en abril del año pasado pero la reforma decayó al disolverse las Cortes.

Igual que entonces, la iniciativa ha salido adelante casi por unanimidad. Sólo el PNV se ha desmarcado por razones competenciales. El apoyo del resto de formaciones no garantiza, sin embargo, el resultado final. Durante la tramitación pueden introducirse enmiendas que desfiguren la propuesta, como ocurrió con la ILP de la dación en pago presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).



MÍNIMO EXENTO

El Cermi considera que la modificaciones introducidas por el anterior gobierno del PP en el copago expulsan del sistema de la dependencia a las personas con menos recursos al no poder hacerle frente. Para evitarlo proponen que queden exentos los dependientes con una renta inferior a 1.331 euros al mes (2,5 veces el IPREM), que la aportación máxima por persona no sea superior al 60% del coste que entraña percibir un servicio y también quieren que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad destinada a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica.

Pese a su voto favorable, la parlamentaria del PP, Carmen Navarro, ya ha advertido que habrá que esperar a los resultados de la comisión de creada para la reforma de la dependencia, integrada por “representantes de comuniades autónomas de todas las formaciones políticas”.

Unos minutos antes el diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez Valsera, ha recordado que la reversión de los recortes a la dependencia (el origen del desorbitado copago) forma parte del acuerdo de investidura con su partido y que ahora el PP no dispone de la mayoría absoluta de la anterior etapa. «¿La dependencia son también lentejas», ha preguntado, digiéndose al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que dias atrás usó expresión para desvincularse de los acuerdos contra la corrupción porque no habían tenido otra salida que firmarlos.