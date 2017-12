Cuando algo alcanza la categoría de clásico está por encima de las críticas. Malo sería a estas alturas corregirle El Quijote a Cervantes. Los clásicos son como son y nadie en su sano juicio pretendería enmendarlos. El Cristo, por ejemplo. Desde 1977 y echando humo. El Cristo es un clásico. El clásico por antonomasia de Elvas. Sin duda, parte de la historia rayana, y aún más, parte de su íntima idiosincrasia.

Al Cristo no se va a rezar, más bien a pecar. En un principio cuentan que lo que Manuel Mendao quiso abrir en 1977 no era precisamente un restaurante. Sea como fuere, dice la leyenda, comprado el local y descartada toda lujuria, acabó levantando un altar a la gula. Manuel murió hace ya unos años y el Cristo sigue llenando; colas los fines de semana y lleno, quizá más de doscientos comensales, a diario. Es más, al Cristo han ido, y vuelto a ir, infantas, toreros, señoritos con y sin cortijo, camperos, españoles, portugueses, viejos y jóvenes,… muchas parejas jóvenes. Es quizá, el primer paso del que deja la hamburguesería y decide llevar a su novia a un sitio más acorde con el sueldo que ya cobra. Romántico no es, pero pimplarse de marisco siempre resulta abracadabrante antes del amor. Un sitio, en apariencia humilde, en el que la gente pudiente no desentona. Y es precisamente esta panoplia tan amplia de clientes la que le sostiene en el podio que ocupa.

Dicho lo cual, y tras entonar el mea culpa, no niego que yo lo cambiaría todo. Al menos esa tentación me asalta siempre que como allí. Para el que no haya ido nunca, El Cristo tiene aire de merendero, decoración de merendero y servicio de merendero. Tres grandes salones a modo de gigantes quirófanos para despedazar zapateiras. Mantel de papel. Carta plastificada. Vajilla de mucho antes de casi todo y vasos de tubo para el agua mineral con gas. Camareros veteranos, algo apagados; el más risueño cantaba fados tristes mientras servía la sopa. ¡Sopa!, magnífica y a un precio irrisorio para lo que se estila en España (al menos en locales con mantel de tela). El Cristo es barato en comparación con lo que nos cobrarían al otro lado de la frontera por platos similares y más bien caro si tenemos en cuenta la silla en que nos sentamos y los soplos de aire frío que entran por el cierre de aluminio. O sea, depende.

De entrada media de percebes, por cumplir con el rito del marisco. Sin más. El bacalao dorado no me gustó; soso y con aspecto de rancho; pedí media ración y aún sobró, háganse a la idea. Y luego cherne, algo así como nuestro mero, a la parrilla. Correcto, con su guarnición de lechuga y tomate de toda la vida y sus dos patatitas asadas. En carta siempre al peso. Lo mejor el vino blanco alentejano de la casa y el molotov que tanto se estila por estas tierras. Al final quedé algo mustio. Quizá equivoqué el tiro. Al Cristo se va a comer marisco sin más. Zapateiras, zamburiñas, langostinos, bogavantes y lo que se tercie. A dos carrillos. Quizá no sea el mejor marisco del mundo, pero es el mejor marisco que usted podrá hallar en kilómetros a la redonda. En calidad y en variedad. Y en precio. Aquí se viene a dar martillazos a las patas del buey de mar, una manera sencilla de disfrutar horrores. También es verdad que, si usted pregunta, más de uno le dirá que no merece la pena esperar, que es caro, que todo está un tanto destartalado… pero, sin duda, es imprescindible, al menos una vez en la vida, comer allí. Por cultura general. Es lo que tienen los clásicos. Déjense llevar, pidan un barco repleto de marisco y tal vez sean felices por un rato (si su ácido úrico no protesta). Un solo consejo final, no dejen de visitar el museo de exvotos del Cristo de la Piedad. El Cristo, más clásico que Camoens.