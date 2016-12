El delirante vídeo de Juanma Bajo Ulloa sobre su Goya

Aunque Juanma Bajo Ulloa ya dejó claro el jueves, a través de un comunicado de su productora, Lur Zinema, que no tenía "nada que ver" con la presencia en un Cash Converter de Vitoria del Goya al mejor guion que él y su hermano ganaron por 'Alas de mariposa', el cineasta ha querido dar una vuelta de tuerca al tema y ha colgado en YouTube un delirante vídeo en el que "aclara" el tema. El final del vídeo no tiene desperdicio y evidencia, no solo el sentido del humor del cineasta, sino que es un gran guionista.

El vídeo ha tenido una gran acogida en Twitter, donde han alabado la 'historia' creada por Juanma Bajo Ulloa.

Buenísimo el vídeo de Juanma Bajo Ulloa sobre la venta de su Goya https://t.co/CauXcVqKtD Hacía tiempo que no hacía un guion tan bueno. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 30 de diciembre de 2016

Juanma Bajo Ulloa demostrando que es uno de los grandes guionistas de este país, haciendo un sketch digno de Airbag. https://t.co/Yw0AipBBQZ — Javier Durán (@tortondo) 30 de diciembre de 2016

El comunicado de Juanma Bajo Ulloa digno de Airbag!!https://t.co/L9Ok3cOtIc — Qué desfase!! (@QueDesfase) 30 de diciembre de 2016