La desgarradora muerte de un oso polar famélico en un Ártico sin nieve

La imagen es desgarradora: un oso polar famélico lucha por avanzar en una porción de tierra sin hielo. La tomó el fotógrafo Paul Nicklen de National Geographic. "Mi equipo entero de Sea Legacy estaba luchando contra las lágrimas y sus emociones mientras documentábamos a este oso polar muriendo", escribió. La imagen rápidamente se ha vuelto viral.

"When scientists say bears are going extinct, I want people to realize what it looks like," says photographer Paul Nicklen pic.twitter.com/foBaqXqOQ4