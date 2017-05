Detectados tres casos del juego de la Ballena Azul en un instituto de Santa Coloma de Gramenet

Un instituto de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con 450 estudiantes ha detectado tres casos de alumnos que se habían empezado a introducir en el juego conocido como la 'Ballena Azul', que incita a los participantes a terminarse suicidándose, según ha avanzado la cadena SER. Los alumnos, dos chicos y unachica de segundo de ESO, están recibiendo atención psicológica especializada.

Uno de los estudiantes llegó incluso a realizarse cortes en un brazo con uno de los dibujos que constituyen el primer reto del macabro juego. Los otros dos menores también estaban haciendo sus primeras aproximaciones a los retos de la 'Ballena Azul', que al final acaba instando a los adolescentes a que acaben con su vida.

El director del centro ha explicado a la SER que fueron los alumnos de primero de Bachillerato los que alertaron que habían visto fotos de uno de los alumnos en Facebook en una de estas páginas. Los responsables del instituto actuaron rápidamente y activaron a la psicóloga del centro y avisaron a los padres de los adolescentes afectados y a los Mossos d'Esquadra.

CON PROBLEMAS PREVIOS

Desde entonces, los menores están siendo vigilados. Dos de ellos han sido derivados a consultas en un centro de salud mentalinfantil y juvenil de Santa Coloma para darles una atención psicológica más especializada. Además, los tres tenían problemas anteriores. Ensenyament ha avalado la actuación de la dirección del centro de Santa Coloma y ha explicado que el departamento se ha puesto en contacto con los directores de los otros institutos del municipio para que estén alerta. El departamento ha iniciado una investigación interna para saber si hay más casos y "estar encima del asunto", según un portavoz.

Los Mossos d'Esquadra afirman que no han recibido denuncias sobre este caso aunque investigan si ha podido haver más implcados. La policía catalana solicita que no se difundan informaciones no contrastadas y alerta de un posible efecto mimético entre los jóvenes.

El juego conocido como la 'Ballena Azul' pide a los participantes quesuperen 50 retos y el último es suicidarse. Este juego macabro surgió en Rusia y se está extendiendo a otros países como Colombia y Brasil. En Rusia la policía investiga esta red social porque podría estar relacionada con el suicidio o el intento de suicidio de numerosos jóvenes. A finales de abril trascendió que una menor estaba ingresada en la unidad psiquiátrica de un hospital de Sabadellpara participar en este juego.

OTRO CASO EN PALMA

Las víctimas de Santa Coloma han trascendido tres días después de que la Policía Nacional informara de que había detectado el primer caso de 'Ballena azul' en Palma de Mallorca después de que la directora de un centro educativo de la ciudad alertase de que una alumna menor de edad podría haberse iniciado en el juego.

Fuentes de la Policía Local de Palma han detallado a Europa Press que la directora del centro educativo les remitió un correo electrónico alertando de este posible caso, por lo que la Policía Local de Palma hizo un informe que, posteriormente, pasó a la Policía Nacional, que se encarga de la investigación.

Las mismas fuentes no han podido dar más detalles sobre el caso o sobre el estado de la joven, si bien el diario local 'Última Hora' ha informado de que la menor, de unos 13 o 14 años, presentaba cortes muy significativos en uno de sus antebrazos.

EL GOBIERNO BALEAR PIDE PRUDENCIA

El 'conseller' balear de Educación y Universidad, Martí March, ha pedido "prudencia" ante este posible caso de 'Ballena Azul' detectado en la comunidad y ha celebrado que el centro educativo fuera capaz de detectarlo, lo que "pone de manifiesto que los protocolos y la formación funcionan".

March ha recalcado esta petición de "prudencia" y "responsabilidad", especialmente por tratarse de una cuestión que afecta a un menor y encontrarse todavía en proceso de investigación.