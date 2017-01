Dos años de prisión para la mujer que circuló 28 km bebida y en contra dirección por la AP-7

El juzgado penal número 1 de Figueres ha condenado a 2 años de cárcel y a 6 años de retirada de carnet la conductora detenida el pasado 20 de noviembre por circular 28 kilómetros en dirección contraria por la AP-7, bebida y sin rueda delantera. La acusada, una chica de 26 años de Llagostera (Gironès), asegura que no recuerda nada y que se dio cuenta de todo ello cuando la detuvieron los Mossos en Capmany (Alt Empordà)

Durante el trayecto, la conductora no hizo caso de las señales que le hizo la policía y de otros conductores. La fiscala pedía 4 años de prisión por un delito contra la seguridad vial pero las partes han llegado a un acuerdo. Como la chica no tiene antecedentes, no tendrá que entrar en prisión. Ahora bien, el juzgado la avisa de que si comete cualquier delito durante los próximos 5 años ingresará en prisión. Deberá asimismo hacer un curso de formación y seguridad vial. El magistrado le ha decomisado el coche y la condenada a pagar una multa de 3.600 euros.

La abogada de esta conductora, Obdulia Rivas, ha explicado que la joven no recuerda nada de lo que pasó ni tampoco se dio cuenta de nada hasta que la detuvo la policía. Salió de una discoteca de Sils el sábado por la noche y cogió el coche para regresar a casa. Cuando los Mossos le barraron el paso ella estaba convencida de que estaba conduciendo en dirección a Llagostera.

La policía pudo darle alcance en Capmany, una localidad situada 75 km al norte de Llagostera, casi en la frontera francesa. Sils, por el contrario, está a tan solo 19 km de Llagostera. La mitad de esa distancia, además, la recorrió por el carril que va en sentido contrario. Asegura que durante este trayecto no vio las advertencias y señales de los Mossos ni de otros conductores que la alertaban de la grave imprudencia que estaba cometiendo. Tampoco escuchó el ruido que hacía el disco de freno cuando rozaba con la calzada.

Los Mossos la sometieron a una prueba de alcoholemia y marcó 0,58. Lo máximo permitido es 0,25.