Dos raperos hacen rimas sobre violaciones a menores e incendian las redes

Una ‘batalla de gallos’ es una modalidad de lucha dialéctica a ritmo de hip hop entre dos raperos o MC. Se trata de dejar en ridículo al oponente, pero se valora “la cultura general, inteligencia y lucidez mental”, según los organizadores de la Red Bull Batalla de los Gallos. Sin embargo, el encuentro entre FJ y Zasko Master en una semifinal regional celebrada en la Marina de Valencia el pasado 26 de mayo dejó numerosas perlas muy criticadas en las redes sociales por su mal gusto.

Uno y otro banalizaron la violación y la pederastia. “Es como Benzemá, porque no mete goles pero está constantemente follándose menores”, dijo FJ de su rival, ante una audiencia con varios cientos de jóvenes que jaleaban y aplaudían cada rima. “Cuando falla con menores, como no tienen la regla, no tiene que utilizar condones”, continúa FJ. «Tendrás una hija, y tu hija irá al cole, y ¿sabes qué pasará cuando Zasco la viole? Que te pondré este vídeo para que te veas y llores», le responde Zasko Master.

El ‘flow’ de mal gusto de los dos jóvenes ha recibido muchos comentarios en Twitter. La actriz Leticia Dolera, por ejemplo, exigió medidas a los organizadores tras calificar esta batalla de “celebración de la violación y la pederastia”.

¿Pero qué celebración de la violación y la pederastia es esta?

¿Habéis visto esto @redbullESP ? https://t.co/9zz2w5PcwF — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 30 de mayo de 2018

El tuit de la actriz y directora de cine acumula más de 700 kikes y casi 600 'retuits'. "Aquí nadie está diciendo que tengan que ir a la cárcel. Pero está claro esas letras no ayudan a un problema social que genera mucho sufrimiento. Pensaba que el espíritu del rap era otro", responde Dolera a una tuitera que defiende la libertad de expresión.

La batalla continúa ahora en la red, con tuiteros criticando el mal gusto de FJ y Zasko Master y otros tuiteros llamando 'feminazis' a las que observan machismo en sus rimas.

Yo sé perfectamente lo que es una batalla de gallos y me parece una rima repugnante e innecesaria. — EL TIPO DEL SOMBRERO (@_AritzGH16_) 30 de mayo de 2018

Los dos protagonistas también reciben en sus redes sociales el apoyo de seguidores y otros colegas del rap. Como Arkano, que en un comunicado asegura que los que entienden el contexto en el que se hacen estas rimas saben diferenciar “el valor estético (en la subjetividad de cada uno está el decidir si es bueno o no) del moral”. "Los artistas tenemos una gran responsabilidad a la hora de fijar ideas en las personas y en cada uno está el camino que quiera seguir a la hora de ejercer tal influencia", concluye.

Mi opinión sobre la polémica con Zasko. pic.twitter.com/VALh5bnJLc — Arkano (@SmoothArkano) 30 de mayo de 2018

FJ, por su parte, ha zanjado la polémica con un tuit de apoyo a su oponente. "Este debate es completamente innecesario", asegura el joven rapero.