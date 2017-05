Drake arrasa en los Billboard

El rapero canadiense Drake conquistó los premios Billboardcon una cifra récord de 13 premios, superando la marca de 12 trofeos obtenidos por la británica Adele en la edición de 2012, dentro de una ceremonia marcada por el recuerdo al mexicano Juan Gabriel.

"Es una locura pensar que estamos en la Tierra por un periodo limitado de tiempo, y hay que mostrar amor mientras que estamos aquí", dijo eufórico Drake sobre el escenario del T-Mobile Arena, de Las Vegas (Nevada).

El artista se alzó con galardones como el de mejor artista, mejor álbum de rap, 'Views' y su canción 'One Dance' obtuvo, entre otros, el de mejor canción, más reproducida en plataformas de Internet, mejor canción R&B y mejor colaboración R&B, junto a WizKid y Kyla.

Beyoncé, por su parte, obtuvo cinco estatuillas, incluidas las de mejor artista femenina, mejor artista R&B y mejor álbum de R&B. 'Lemonade'.

Además, el mexicano Juan Gabriel se alzó con las estatuillas al mejor artista latino (frente a J Balvin, Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam) y al mejor álbum latino, 'Los Dúo 2'.

L mejor canción latina fue a parar a Nicky Jam por 'Hasta el amanecer'. El resto de contendientes en ese campo eran Daddy Yankee ('haky Shaky'), Enrique Iglesias y Wisin ('Duele el corazón'), Shakira y Maluma ('Chantaje') y Carlos Vives y Shakira ('La bicicleta').



CÉLINE DION, 20 AÑOS DE 'TITANIC'



Céline Dion, Drake, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde fueron algunos de los artistas que actuaron sobre el escenario del T-Mobile Arena, de Las Vegas (Nevada).

Minaj abrió la velada con una presentación de nueve minutos que contó con la intervención de Derulo, Guetta y Wayne.

Dion, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de 'Titanic', interpretó de forma acogedora el célebre 'My Heart Will Go On', tema estrella de la banda sonora de la película, mientras que Cyrus tocó por primera vez en directo su nuevo sencillo, titulado 'Malibu'.

La lista de actuaciones musicales incluyó también a Camila Cabello, The Chainsmokers, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, Halsey, Sam Hunt, John Legend, Julia Michaels, Jason Derulo, David Guetta, Ed Sheeran y Cher, que recibió el premio al Icono del Año.



CHER, 71 AÑOS LUCIENDO PALMITO



La diva, un día después de cumplir 71 años y presumiendo de cuerpo como si tuviera muchos menos, obsequió al personal con algunos de los temas más célebres de su carrera, como 'Believe' y también 'If I Could Turn Back Time'. "Creo que la suerte ha sido fundamental en mi carrera", admitió la artista. "Fue suerte sobre todo, y un poquito de algo mío que añadí", agregó humilde.

Entre los presentadores del evento se encontraban Kate Beckinsale, Sean "Diddy" Combs, Mark Cuban, Alexandra Daddario, DJ Khaled, Josh Duhamel, Ansel Elgort, Kevin Hart, Ed Helms, Prince Michael Jackson, Lea Michele, Olivia Munn, Rita Ora, Nicole Scherzinger, Hailee Steinfeld, Ashley Tisdale y Miss America 2017, Savvy Shields, entre otros.

La gala de este año, que se desarrolló a lo largo de tres horas, contó con Ludacris y Vanessa Hudgens como anfitriones.