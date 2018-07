Eclipse lunar 2018: Cómo ver y fotografiar la luna de sangre de julio

Si este viernes día 27 de julio estás rondando por Europa, ¡enhorabuena! tendrás la oportunidad de presenciar en todo su esplendor uno de los eventos astronómicos más espectaculades en lo que llevamos de siglo. El eclipse lunar, también conocido como luna de sangre, protagonizará la noche del viernes tiñiendo progresivamente el satélite de un color rojizo. Un espectáculo que si te apasiona la astronomía, la fotografía o los acontecimientos espectaculares no te querrás perder.

Para empezar, si quieres disfrutar de este evento astronómico único échate una buena siesta o tómate un café antes de salir de casa, ya que la cosa va para largo. El eclipse lunar empezará a ser visible en España a las 21:14, llegando a su totalidad a las 22:21. De ahí a la 1:28 el fenómeno irá menguando hasta devolver su característico color plateado al satélite. Así que, en esta ocasión, habrá tiempo de sobra para disfrutar de la luna de sangre inmersa en el cielo nocturno.

Aquí algunas claves para disfrutar del eclipse lunar de este año.

1. Infórmate antes de salir de casa

El primer paso para disfrutar este espectacular eclipse lunar es entender exactamente qué estamos viendo. Para ello existen diferentes aplicaciones que nos ayudarán a entender qué está ocurriendo en el cielo en tiempo real. Programas como Stellarium permiten crear simulaciones del cielo nocturno para saber exactamente qué debemos esperarnos. En el caso de este programa gratuito podemos recrear el cielo de este viernes desde cualquier rincón del planeta, añadiendo parámetros como la contaminación lumínica o haciendo zoom sobre los puntos de mayor interés. De esta manera podemos calcular qué es lo que vamos a ver desde donde nos hallemos y evitaremos llevarnos un chasco.

Si lo que necesitas es tener la información siempre a mano, una buena opción es Eclipse Calculator 2.0, una aplicación desarrollada por ServiAstro y la Universidad de Barcelona. En esta tendrás toda la información disponible sobre los eventos astronómicos ocurridos en nuestro cielo desde el 1900 hasta el 2100. En el caso del espectáculo de este viernes noche, la aplicación puede proporcionar toda la información para saber dónde, cuándo y cómo poder disfrutar de la luna de sangre, además de toda la información técnica para los que quieran disfrutar del acontecimiento con telescopios.

2. Escoge el lugar perfecto para disfrutar del cielo nocturno

Para poder disfrutar del eclipse en todo su esplendor es necesario escoger el lugar perfecto. Para ello deberemos buscar un emplazamiento que reúna las condiciones adecuadas para poder admirar el cielo nocturno: un sitio tranquilo, climatología favorable y poca contaminación lumínica. En el caso de un eclipse lunar, este último punto se convierte en el más importante ya que, a fin de cuentas, lo que buscamos es observar todo lo que ocurre en el cielo con la mayor claridad posible.





¿Ves los puntos más luminosos? Pues desde allí poco podrás disfrutar del eclipse lunar / NASA



Para ello existen diferentes aplicaciones que nos permiten conocer cuáles son los puntos con menos contaminación lumínica. Es el caso, por ejemplo, de páginas web como Light Pollution Map o The New World Atlas of Artificial Sky Brightness. Como norma general, para poder disfrutar no tan solo de la luna sino de todos los astros, durante la noche del viernes valdría la pena alejarse de las grandes metrópolis y refugiarse en algunas zonas más rurales. Otra opción sería acudir directamente a los pequeños, medianos y grandes observatorios astronómicos desde los cuales dispondremos de todas las facilidades para disfrutar del acontecimiento.

3. Consigue la fotografía ideal

Conseguir la fotografía perfecta de la luna es todo un arte. Pero más allá de la composición y la creatividad que le quieras echar, aquí algunos consejos para conseguir la imagen perfecta. En el caso de un un eclipse lunar, la opción ideal es trabajar con una cámara reflex en la que podamos ir jugando con los parámetros manuales. Además necesitarás un trípode (o una superficie de apoyo), un disparador automático (o un temporizador) y unas baterías extra (para evitar disgustos de última hora). Cuando tengas todo el material disponible, ¡empieza la diversión!



Si no te atreves con el zoom, también puedes optar por capturar la luna enmarcada en el paisaje / AP/REUTERS/EFE

A diferencia de lo que podríamos pensar en un principio, cuando fotografiamos la luna estamos captando una imagen muy luminosa. Nuestro satélite refleja la luz del sol, así que si trabajamos con parámetros nocturnos lo único que conseguiremos captar es una mancha blanca en el cielo. Para empezar, podemos establecer los siguientes parámetros con el modo manual de la cámara: ISO 200, obturación 1/200, apertura 1/125'', diafragma f/8. A partir de aquí, la gracia está en ir experimentando.

Cuando lo tengamos todo listo deberemos colocar correctamente el trípode (que se mantenga estable), hacer todo el zoom que sea posible con la cámara, apuntar a la luna (si es posible, con el modo de medición puntual) y preparar el disparador. Entonces hará falta alejarse ligeramente de la cámara y, solo entonces, disparar la fotografía. Para ello podemos utilizar o bien un disparador manual (un pequeño mando a distancia de las cámaras) o el modo temporizador.

Y si no dispones de ninguna cámara reflex aquí tienes un ¡bonus! Si tienes unos prismáticos o un telescopio y una cámara compacta (como la del móvil) también puedes conseguir un bonito recuerdo del eclipse. En este caso tan solo hará falta que acoples directamente la lente de tu cámara con la de los prismáticos o el telescopio y, con un poco de pulso, dispares para conseguir la instantánea. En este caso deberás tener un poco de paciencia para que la imagen no quede movida. Pero no te preocupes, el eclipse es largo y conseguir la fotografía perfecta lleva su tiempo.