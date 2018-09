'El intermedio' decapita a Franco

'El intermedio' respondió ayer a la querella que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha anunciado contra ellos por su parodia de la exhumación del dictador. Pero la cosa no acabó muy bien: el muñeco del dictador acabó 'accidentalmente' decapitado.

"Nuestra iniciativa no se ha interpretado como un acto de reconciliación", se lamentaba anoche el Gran Wyoming al empezar a hablar del tema, sentado junto a la figura de Franco que tanto ha dado que hablar estos últimos días.

Tres días juntos

"Y mira que le he cogido cariño al muñeco, aunque solo hayan sido tres días juntos", le comentaba el presentador de 'El intermedio' al maniquí mientras llamaba a Dani Mateo para recriminarle su actitud en el 'gag' que había generado la polémica. En el 'sketch', ambos intentaban sacar del ataúd a un maniquí con la figura de Franco. Sin embargo, en la maniobra, el ataúd se caía y el 'cadáver' acababa rodando por el suelo, llegando Mateo a intentar hacerle el boca a boca.

"Ya has visto la que nos viene encima por tu culpa. En menos de una semana has tirado dos veces por el suelo al Generalísimo y has hundido la reputación de este programa", regañaba Wyoming a Mateo.

Tras reclamarle a su colaborador que le pidiera perdón a Franco, Wyoming le recomendó que, para redimirse, le hiciera un 'tour' por las instalaciones de La Sexta. Aunque nada más irse, Mateo acabó decapitando por accidente a Franco.