España refuerza con 20 millones más la defensa ante ciberataques

El Gobierno de Mariano Rajoy destinará 20 millones más el próximo año a reforzar la ciberseguridad nacional y creará para ello un nuevo organismo. Se trata del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, que está previsto que este operativo para el próximo verano. El organismo, que funcionará como un mando único de ciberseguridad para la Administración del Estado, coordinará las acciones de ciberseguridad en todos los ministerios y entidades públicas, pero no en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos.

El nuevo organismo público fue anunciado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dentro de la inauguración de las XI Jornadas STIC CCN-CERT, que se celebran en Madrid hasta hoy jueves, con más de 2.200 asistentes. El encuentro, que concentra a administraciones, empresas y a algunos de los grandes especialistas de la ciberseguridad en España, pretende detectar a los mejores talentos y soluciones para mejorar la defensa nacional, también a nivel digital, con programas creados desde la Administración.

El futuro Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado centralizará recursos que hasta ahora dependían de cada ministerio y estará coordinado con otros organismos ya existentes, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la entidad que coordina la respuesta ante incidentes tecnológicos, el CCN-CERT.

ATAQUES POR TODAS PARTES/En la línea de ataques recibidos, más allá de los virus e intentos de encriptar ordenadores (ransomware) como Wannacry, el Gobierno destaca los de ciberactivistas catalanes relacionados con el 1 de octubre y la represión policial, que se lanzaron sobre las webs de la Administración estatal y lograron tumbar o piratear algunas de ellas. «Nos hicieron la auditoría de seguridad gratis», afirmó un miembro del CCN. En concreto, admiten que les atacaron 70 páginas y consiguieron dejar inoperativas 12, entre ellas la del propio CNI. «Fueron ataques coordinados pero por chavales no expertos que se pasaban las instrucciones por internet. Incluso en el propio Anonymous -que es un concepto y no un grupo organizado y por tanto se apunta quien quiere- hubo discrepancias sobre si había que apoyar o no la independencia catalana», señaló Jiménez, que aseguró que fueron ataques de poca importancia e incidencia, aunque con mucha difusión en las redes sociales, pero de los que se pudieron recuperar en pocas horas de producirse.

Su creación supondrá ampliar el presupuesto destinado a la ciberseguridad en un 18% respecto al del 2017, el año que ha sido récord en incidentes de seguridad (un 20% más según la industria), tras los casos vinculados el Wannacry y al Petya, que provocó grandes pérdidas económicas en empresas de todo el mundo.Según anunció Sáenz de Santamaría, 16 millones de euros se dedicarán a «financiar proyectos de renovación tecnológica» y el resto a contratar personal.