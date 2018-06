Esther Palomera y el abogado de La Manada se enzarzan en una fuerte discusión

La Audiencia de Navarra dejó ayer en libertad provisional a los integrantes de 'La Manada', acusados de abusar sexualmente de una joven durante las fiestas de San Fermín en 2016. La indignación ante esta decisión se ha dejado notar en las calles, donde se han convocado numerosas manifestaciones y concentraciones, y también en los platós de televisión, como el de 'El programa de Ana Rosa'.

Esta mañana, el espacio de Telecinco ha conectado en directo con Agustín Martínez, abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada'. El letrado, acostumbrado a las cámaras y debates de televisión, se ha enfrentado a la periodista Esther Palomera y ambos han terminado protagonizando un tenso desencuentro.

Martínez comenzaba asegurando que, en caso de que salga una sentencia absolutoria, la tertuliana no va a pedir perdón por llamar "violadores" a los acusados, tal y como había reafirmado en el plató del programa. "Acierta usted ahí, como ciudadana libre, que yo sí tengo intactos mis derechos, reivindico mi derecho a discrepar con una sentencia que me parece indigna", respondía ella mientras mantenía que, bajo su punto de vista, los miembros de 'La Manada' son unos violadores.

"Usted no tiene ni idea de lo que ocurrió allí", se limitaba a responder el abogado, muy exaltado, antes de que Palomera volviera a apelar a su derecho a tener opinión: "He leído la sentencia y conozco los hechos probados en la sentencia. Sus clientes son violadores y el voto particular me parece una barbaridad, el mensaje que se envía a la sociedad es que las mujeres seguimos desprotegidas". El letrado, por su parte, calificó las palabras de la periodista como "barbaridades" antes de que Ana Rosa calmara los ánimos.