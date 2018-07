Éxito en las primeras pruebas de la vacuna contra el sida

Un equipo de investigadores ha anunciado este sábado un alentador progeso en la lucha contra el sida: la vacuna experimental contra el VIH ha provocado una reacción inmunitaria en los humanos.

Novel #HIV vaccine candidate is safe and induces immune response in healthy adults and monkeys—results from an evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19) https://t.co/vrYCEZMlSc pic.twitter.com/cYEICM2uo1