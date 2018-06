Expulsado del grupo de reggae Vadebo tras ser acusado de una agresión sexual

El grupo de rock valenciano Vadebo ha anunciado la expulsión de Pau Vayà, uno de sus vocalistas, y ha hecho pública en sus cuentas en las redes sociales la denuncia de una mujer que le acusa de haberle agredido sexualmente el pasado domingo y a la que ha ofrecido «todo su apoyo» después de «un proceso de intermediación entre ella y el grupo»

«Condenamos este tipo de agresiones y no vamos a tolerarlas en nuestros entornos. Por eso hemos decidido echar a Pau del grupo. Damos todo nuestro apoyo a la agredida», señala el grupo en su escueto comunicado. Además, la nota adjunta, con permiso de la mujer agredida, su denuncia. La víctima asegura que el pasado domingo recibió un mensaje de Vayà para ir a su casa y que cuando fue, la agredió. «No estoy segura de que el orden cronológico en el que contaré las cosas sea el correcto, pero de lo que estoy segura es de que pasó», apunta.

TOCAMIENTOS/ Afirma que nada más entrar en el domicilio, el músico la besó, le cogió el culo y le tocó el pecho en repetidas ocasiones. «Todo mientras le decía claramente ‘Pau para’, ‘Pau no quiero’, ‘No hagas eso, de verdad’», relata en su denuncia. Cuenta que tras acceder a su petición de que parara le dijo que quería «follarle» y comenzó de nuevo los tocamientos, le quitó el móvil que tenía en la mano y le obligó a que le tocara a él los genitales. La víctima explica que consiguió que parara, pero que una vez más la volvió a agredir hasta que finalmente atendió a sus ruegos y mientras se fumaban un cigarro le pidió que no contara lo que había pasado.

«Esta mañana me ha llamado, el principio ha empezado la conversación como si no hubiera pasado nada, como si lo que me hizo no fuera importante, como si no me hubiera destrozado y después ha intentado pedirme perdón, excusarse por lo que hizo pero no hay causa que justifique ni esta ni ninguna agresión», subraya. «No quiero callar, no quiero que quede impune. Si me ha hecho eso a mí, que tenemos el mismo círculo de amigos, no quiero pensar lo que podría haber hecho en otras situaciones», desliza la denunciante. «Pau es una persona con mucho acceso al público, es muy conocido dentro del ámbito musical valenciano y su grupo, de reggae y rap, participa en muchos acontecimientos musicales que tienen unos principios e ideales feministas».