Extremadura clama contra la condena

Esta sentencia es una victoria del machismo. Se hace recaer en las mujeres la responsabilidad de nuestra seguridad haciéndonos ver que debemos poner en riesgo la vida para defender el honor». Es parte del comunicado que lanzó ayer la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres para expresar su repulsa a la condena de La Manada. Extremadura salió a la calle para clamar: «Hermana, yo sí te creo». Hubo concetraciones en las cuatro ciudades y en otros municipios como Almedralejo y Zafra.

En la capital cacereña, el punto de encuentro fue la plaza Mayor, donde el colectivo Periodistas Extremeñas 8M leyó un manifiesto que concluía: «Esta sentencia nos condena a todas, y alimenta el estado machista, por eso desde aquí instamos a los partidos políticos a la revisión y modificación a conciencia del Código Penal».

En Badajoz se escucharon gritos de «Hoy la manada somos nosotras», «Es violación, no es abuso», o «Esta sentencia, es una vergüenza». Alrededor de 400 personas se concentraron ante la delegación del Gobierno convocadas por la Plataforma 8-M, Mujeres Progresistas y de forma espontánea a través de redes sociales. Previamente hubo una protesta ante la Audiencia Provincial y los juzgados.

«SI DENUNCIAS, TE HUMILLAN» / Los manifestantes portaban carteles con textos como «Basta ya de justicia patriarcal» o «Si te resistes te matan, si denuncias te humillan», entre otros.

Los asistentes, en un principio dispersos, comenzaron a agruparse a medida que se intensificaron los aplausos a modo de llamada. Una chica joven anunciaba: «Tranquila hermana, somos tu manda». Otra joven, desde lo alto de un banco manifestaba: «Diana Quer opuso resistencia y la mataron. Hoy la justicia nos ha fallado, nos dice que si no peleamos contra nuestro agresor, que si no le hacemos frente hasta el final, estamos consintiendo. Nosotras siempre seremos las culpables. Basta ya. Hoy, todas las manadas que se refugian en whatsapp, que no se confíen, vamos a por ellos».

En Mérida se concentraron más de un centenar de personas en la plaza de España. Al grito de «No es abuso, es violación» o «Yo sí te creo», los asistentes expresaron su indignación ante lo que consideran un fallo que no hace justicia. «Me parece que la sentencia es completamente injusta y machista, sobre todo porque no se valora lo que es una violación, ya que cuando te violan te dejan un estigma de por vida», manifestó Carmen Martínez, activista del colectivo LGTBI. «Siento indignación porque es de risa cómo se ha juzgado este problema. Esto le puede pasar a cualquier mujer y lo que ha ocurrido ha sido un atraco a mano armada y una violación», aseguraba Manuel Burgos, otro de los asistentes a la convocatoria. «Si no es violación, ya no sabemos realmente qué tendrá que pasar para que se considere como tal», señaló Pilar Rodríguez, una joven universitaria participante en la protesta. A su juicio, el futuro de la mujer se plantea «difícil y desalentador», pero mantiene la esperanza de que «esta respuesta sirva para algo». Eva García y Cristina Ruiz, otras dos jóvenes asistentes, mostraron su hartazgo de que «la víctima siempre sea cuestionada y ellos sean absueltos de una violación».

LAS REDES SOCIALES / En Plasencia, unas 200 personas acudieron a la plaza Mayor, a las puertas del ayuntamiento. Mujeres, hombres y niños participaron en un acto que se difundió a través de las redes sociales y whatsapp y en el que algunas mujeres mostraron carteles con frases como: «Hermana, yo sí te creo», «Si te resistes, te matan. Si no te resistes, no te creen. Vergüenza de justicia» o «Justicia machista no».

La Policía Nacional acudió, con el comisario al frente, pero se mantuvo en un segundo plano.

Pasadas las 20.30 horas, Carmen Martín, presidenta de la Asociación Contra la Violencia de Género 8 de marzo, leyó un comunicado en el que subrayó: «No permitiremos que el consentimiento signifique otra cosa que un sí. Nos defenderemos las unas a las otras, si tocan a una, tocan a todas».

A lo largo de la concentración y, para finalizar, los asistentes alzaron la voz para gritar: «No estás sola, aquí está tu manada» y «No es abuso, es violación».

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también quiso pronunciarse: «Cuando la gente no entiende las cosas es porque seguramente son difíciles de entender». Dijo que la justicia tiene que desempeñar su papel, pero añadió: «Lo que está llegando es que a la mujer se le exigen unos comportamientos extraordinarios para que se considere si hay intimidación o fuerza o no».

Por su parte, el presidente del PP regional, José Antonio Monafo, manifestó: «No debe ser fácil dictar una sentencia con tanta presión social y mediática».

Desde CCOO Extremadura enviaron un mensaje claro: «El machismo está muy arraigado en el sistema judicial español».